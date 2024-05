【全國新聞】美國各地大學校園親巴勒斯坦示威活動陸續有警方介入

【KTSF 周正鈞報導】

各地大學校園親巴勒斯坦的示威活動都開始有警方介入,而上週有示威者出現在一名密歇根大學官員的住所,並在她的草坪上放置一個假屍袋,這個事故發生後,警方驅散了密歇根大學一個支持巴勒斯坦的營地。

戴著頭盔和面罩的警察,在日出前進入清理了密歇根大學Diag校園,這個地方數十年來一直是校園抗議活動的場地。

這個營地在4月底,即學期尾和畢業典禮前設立,示威者還展示了嘲笑校長小野三太和其他官員的海報。

校長小野發聲明表示,這個營地已經成為安全威脅,存在電源超過負荷和產生明火的問題。

校長指,示威者代表在消防官員檢查營地後,拒絕遵守防火要求。

密歇根大學Diag校園的所有入口都被封鎖,並用黃色膠帶標記,有配備防暴裝備的警察在現場駐守,而示威者都已經被驅散。

現場有五部警方巡邏車和一輛校園保安車,停在靠近抗議現場的校長住所外,附近的建築物,包括本科和研究生圖書館都已關閉。

而在西雅圖,華盛頓大學和名為『巴勒斯坦解放聯合陣線』的團體達成協議,於上星期五結束了校內的紮營示威,學校同意資助支持巴勒斯坦學生和研究的工作。

華盛頓大學校園內的親巴勒斯坦示威者,仍然希望他們的聲音被聽到。

華盛頓大學研究生Juliette Magid說:「儘管解放區解散了,我們還沒有結束,除非巴勒斯坦自由,否則我們永遠不會結束

3月中旬,支持以色列的反制抗議者,與戴著面具的示威者,在一個臨時路障對峙,緊張局勢達到了頂點。

在示威期間,校內幾座建築物遭到破壞,就在上星期,反誹謗聯盟聲稱,有30棟建築物,遭到帶有反猶太言論的破壞。

而在加州大學Sata Cruz分校,研究生於週一開始罷工,他們所屬的美國汽車工人聯合會UAW Local 4811工會,代表了在加州大學10個校區,擔任助教、導師、研究員和其他學術職位的48,000名研究生,組織者表示,這些校區將會輪流罷工,抗議警方逮捕和強行驅逐,參加反戰示威活動的工會成員。

加州大學Santa Cruz分校有工會領袖表示,週一至少有1,500人參加了罷工,學生助教和研究人員暫停了教學、評分或在實驗室的工作,還暫停了提供數據,他們在工會與大學達成協議之前,沒有計劃重返工作崗位。

校方就表示,這次罷工是非法並違反了校方與工會達成的協議中的禁止罷工條款,雙方分別向加州公共就業關係委員會提交了不公平勞動行為的投訴。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。