【KTSF】

一名華裔女大學生5月17號在東岸佛蒙特州失蹤,警方下午接報在當地Winsor市的俄亥俄河發現她的屍體,死因有待調查。

死者姓名譯音蔡可欣(Kexin Cai),在中國出生,她在當地Darmouth大學修讀心理與大腦科學博士學位二年級,專注與自閉心理研究。

消息指,蔡可欣在失蹤前,向校園診所求醫,聲稱自己發生精神問題。

兩個商戶保安鏡頭拍到她在上週三下午6點騎電單車,向當地10號公路往南方向走,週一有人在當地俄亥俄河附近的Boston Lot環境保育區見到她的電單車,於是通知警方,而警方也曾在該保育區及水壩一帶搜尋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。