【KTSF 周正鈞報導】

灣區中半島San Mateo縣城市Atherton是全美最富裕的住宅郵區之一,不過近年受到入屋盜竊罪案困擾,當地執法部門推出一個誘餌屋計劃,用引狼入室方式誘捕歹徒,打擊相關罪案。

這個名為預防爆竊誘餌屋計劃,是以戰略部署採取主動措施,在社區的住宅中的誘餌屋,裝上先進令竊賊墮入圈套的設施,並配備最先進的監測技術,令執法部門能夠對爆竊作即時反應。

此計劃於今年2月公佈,上星期Atherton警方表示,計劃的第一批住宅已經落成,策略性地設在爆竊率較高的地區,有望用先進的監控技術,和警方的快速反應,增加即時逮捕竊匪的機會,又計劃與社區合作,提高大眾對誘餌屋計劃的認識。

往後會以數據分析,來評估和調整計劃內容,而隨著計劃的進展,將會建造更多類似的誘餌屋。

