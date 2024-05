【KTSF】

在紐約購買和藏有槍械必須要申領許可證,這項嚴格規例正受到法律挑戰,聯邦最高法院準備考慮作出緊急裁決,有機會終止全美所有槍械許可證。

紐約規定購買槍械必須向警局申領許可證的法律訴訟出現突破發展,因為案件提升至聯邦最高法院審理,也令憲法第二修正案有關擁槍權問題面臨關鍵時刻。

案件的焦點在於警察部門是否有權去決定誰可以合符「良好品格標準」才可以擁槍的問題,案件當初提出緊急申請時,被大法官Sonia Sotomayor否決,原告人於是再次向大法官,Clarence Thomas提出緊急申請,Thomas將案件提交最高法院全院考慮。

