【國際新聞】新加坡航空波音客機遇氣流 至少一死逾30人傷

【有線新聞】

新加坡航空一架客機飛近泰國時遇上嚴重氣流,飛機5分鐘內急墜6,000呎,最後在曼谷機場緊急降落。一名73歲英國男子在機上已證實死亡,估計死於心臟病發,另有30多名傷者,其中7人傷勢嚴重。

網上相片見到機艙內部損毀,燈箱、氧氣面罩跌落,相信都是乘客被拋上機艙頂撞爛的,有乘客頭破血流。空中服務人員在座位扣上安全帶,口鼻流血,地上滿布雜物。

航班編號SQ321的波音777客機載著211名乘客和18名機組人員,周一晚由倫敦起飛出發去新加坡,飛行大約11小時後遇上嚴重氣流,在5分鐘內由3.7萬呎急降至3.1萬呎,客機周二下午在曼谷素萬那普機場緊急降落。

一名馬來西亞乘客憶述事發時客機傾斜,突然猛烈搖晃、跟著急速下墜,很多人都沒扣上安全帶,他們被拋上天花板,部分人頭部撞向艙頂行李格,甚至將行李格撞凹。

他指很多人頭部或脊椎受傷,倒地後無法站起來,在洗手間的人或趕不及返回座位的機艙服務員傷勢最嚴重。新航確認一人在機上死亡、多人受傷,會盡力向乘客及機組人員提供協助,亦會派員到曼谷。

至於涉事波音客機有16年機齡,2008年交付予新航。

