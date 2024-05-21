【全國新聞】奧克拉荷馬州和堪薩斯州受龍捲風襲擊

May 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張擎鳳報導】

由奧克拉荷馬州到堪薩斯州，美國西部多個地區受到龍捲風的襲擊。

快速移動的風暴，伴隨著大冰雹和龍捲風，席捲奧克拉荷馬州和堪薩斯州，吹走房屋的屋頂，倒塌的樹木和電線桿形成路障。

向東移動的風暴，由週日下午開始持續整晚帶來強風，許多地區的陣風風速超過每小時60英里，堪薩斯州中部的Salina機場，甚至出現時速100英里的陣風。

國家氣象局稱，週日奧克拉荷馬州、堪薩斯州和科羅拉多州，收到13股龍捲風的報告。

週一早上，一場強烈的風暴吹倒了North Springfield社區的樹木，並損壞了一些汽車。

附近1,700戶一度斷電，大部分用戶已恢復電力供應，但全市仍出現多處住宅零星停電的情況。

德州休斯敦地區，在上個星期四已經錄得8宗因惡劣天氣的死亡個案，最新一宗事故是由一氧化碳中毒造成，由於風暴席捲該市，導致多人無電力供應，而要使用發電機，但發電機在使用不當的情況下會造成傷亡，週一下午該處仍然有近20萬人無電。

另一方面，在密蘇里州堪薩斯市地區，民眾正在應對夜間席捲該地區的風暴所造成的影響。

災民Kyle Cofer最擔心的事情成真，他後院的一棵巨大的樹，將他居住了21年的家砸成了兩半，當時他在睡房裏，他的妻子在廚房裡，他的兩個兒子在床上，大家都沒有受傷，但都很害怕。

Cofer說：「那棵大樹倒塌，我以為我死定了，我以前曾做過那棵樹倒下的惡夢，那一陣風不知從哪裡吹來。」

他們表示，這個暑假的目標，就是清理風暴帶來的破壞。

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