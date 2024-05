【全國新聞】奧克拉荷馬州和堪薩斯州受龍捲風襲擊

【KTSF 張擎鳳報導】

由奧克拉荷馬州到堪薩斯州,美國西部多個地區受到龍捲風的襲擊。

快速移動的風暴,伴隨著大冰雹和龍捲風,席捲奧克拉荷馬州和堪薩斯州,吹走房屋的屋頂,倒塌的樹木和電線桿形成路障。

向東移動的風暴,由週日下午開始持續整晚帶來強風,許多地區的陣風風速超過每小時60英里,堪薩斯州中部的Salina機場,甚至出現時速100英里的陣風。

國家氣象局稱,週日奧克拉荷馬州、堪薩斯州和科羅拉多州,收到13股龍捲風的報告。

週一早上,一場強烈的風暴吹倒了North Springfield社區的樹木,並損壞了一些汽車。

附近1,700戶一度斷電,大部分用戶已恢復電力供應,但全市仍出現多處住宅零星停電的情況。

德州休斯敦地區,在上個星期四已經錄得8宗因惡劣天氣的死亡個案,最新一宗事故是由一氧化碳中毒造成,由於風暴席捲該市,導致多人無電力供應,而要使用發電機,但發電機在使用不當的情況下會造成傷亡,週一下午該處仍然有近20萬人無電。

另一方面,在密蘇里州堪薩斯市地區,民眾正在應對夜間席捲該地區的風暴所造成的影響。

災民Kyle Cofer最擔心的事情成真,他後院的一棵巨大的樹,將他居住了21年的家砸成了兩半,當時他在睡房裏,他的妻子在廚房裡,他的兩個兒子在床上,大家都沒有受傷,但都很害怕。

Cofer說:「那棵大樹倒塌,我以為我死定了,我以前曾做過那棵樹倒下的惡夢,那一陣風不知從哪裡吹來。」

他們表示,這個暑假的目標,就是清理風暴帶來的破壞。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。