【灣區新聞】華裔工程師陳立人涉嫌殺妻 二人南灣房子近日放售（視頻）

轟動華人社區的前Google華裔工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌殺死妻子的案子,審訊尚未開始,不過兩人位於Santa Clara的房子最近放在市場出售。

根據網路房地產公司Redfin的網上公開資料,714 Valley Way, Santa Clara,四房兩衛浴,內部面積1811平方英尺,整個地6000平方英尺,上市價格是212萬元,描述這棟房屋地理位置優越,可隨時入住,騎自行車只需幾分鐘就到蘋果總部。

有寬敞的廚房,浴室設計優雅,享受帶舒適壁爐的正式客廳,和配有內置揚聲器的家庭活動室,還有自動燈和支援WiFi的開關,房子的內外大約一年內重新粉刷過,樓梯上的地毯也更新了,步行即可到達聖克拉拉頂級小學等等。

本台攝影記者週一前往拍攝,發現門口並沒有掛牌,這棟房子沒有open house,必須要有仲介帶領看房。

根據加州房地產的規定,如果三年內有人在屋內死亡,必須要揭露,不過這一部分通常都不會出現在公開的網站上,而是賣家仲介提供的Disclosure必須透露。

這棟房子的上市,也在華人社交媒體引發廣泛討論,從華人的觀點,這棟房子無疑是所謂的凶宅,華人可能不敢買,有人表示出價太高了。

也有網友好奇這棟屬於夫妻兩人的房子,賣掉後財產如何分配。

這棟房子建於1960年,2023年4月6日賣出,當時售價近205萬美元。

案發在1月16日,警方接到報警後進入這所住宅,發現躺著的死者遭受嚴重鈍器傷害,房內有大量血跡。

根據警方報告,當時嫌犯陳立人的右手腫得很厲害,沾滿了血,嫌犯告訴警察,他用拳頭重擊了他的妻子。

陳立人被關押後,多次以醫療為由延後出庭,終於在2月9日出現,出庭時頭戴安全帽。

