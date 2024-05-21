【灣區新聞】華裔工程師陳立人涉嫌殺妻 二人南灣房子近日放售（視頻）

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轟動華人社區的前Google華裔工程師陳立人（Liren Chen）涉嫌殺死妻子的案子，審訊尚未開始，不過兩人位於Santa Clara的房子最近放在市場出售。

根據網路房地產公司Redfin的網上公開資料，714 Valley Way, Santa Clara，四房兩衛浴，內部面積1811平方英尺，整個地6000平方英尺，上市價格是212萬元，描述這棟房屋地理位置優越，可隨時入住，騎自行車只需幾分鐘就到蘋果總部。

有寬敞的廚房，浴室設計優雅，享受帶舒適壁爐的正式客廳，和配有內置揚聲器的家庭活動室，還有自動燈和支援WiFi的開關，房子的內外大約一年內重新粉刷過，樓梯上的地毯也更新了，步行即可到達聖克拉拉頂級小學等等。

本台攝影記者週一前往拍攝，發現門口並沒有掛牌，這棟房子沒有open house，必須要有仲介帶領看房。

根據加州房地產的規定，如果三年內有人在屋內死亡，必須要揭露，不過這一部分通常都不會出現在公開的網站上，而是賣家仲介提供的Disclosure必須透露。

這棟房子的上市，也在華人社交媒體引發廣泛討論，從華人的觀點，這棟房子無疑是所謂的凶宅，華人可能不敢買，有人表示出價太高了。

也有網友好奇這棟屬於夫妻兩人的房子，賣掉後財產如何分配。

這棟房子建於1960年，2023年4月6日賣出，當時售價近205萬美元。

案發在1月16日，警方接到報警後進入這所住宅，發現躺著的死者遭受嚴重鈍器傷害，房內有大量血跡。

根據警方報告，當時嫌犯陳立人的右手腫得很厲害，沾滿了血，嫌犯告訴警察，他用拳頭重擊了他的妻子。

陳立人被關押後，多次以醫療為由延後出庭，終於在2月9日出現，出庭時頭戴安全帽。

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