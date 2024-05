【KTSF 張擎鳳報導】

普洛西丈夫Paul Pelosi遇襲案,一名舊金山(三藩市)聯邦法官上週五判處被告David Depape 30年監禁,由於判刑過程出現錯誤,聯邦法官同意再次召開判刑聆訊。

上星期五,44歲的DePape因企圖綁架聯邦官員,及襲擊聯邦官員直系親屬罪成,而被舊金山聯邦法官Jacqueline Scott Corley判處監禁20年和30年,同期執行。

事後聯邦檢控官發現,聆訊過程中,沒有給機會DePape發言,因此要求法官在兩星期內重開聆訊。

法官指,法庭沒有詢問被告是否要發言,是明顯犯錯,因此安排在5月28日重開判刑聆訊。

不過分析指,DePape不太可能會因這個錯誤而獲得減刑。

