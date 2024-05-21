【灣區新聞】舊金山11月有提案動議提供津貼 助極低收入申請可負擔房屋（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）選民今年3月通過A提案，發行3億元公債去興建可負擔房屋，而今年11月，選民有機會再決定另一項提案提供津貼，幫助極低收入人士申請可負擔房屋。

高敏和丈夫住在Golden Gate Ave的可負擔長者公寓，月租1100元。

高敏說：「這個可負擔價錢貴了一點，暫時我們二人現在健全，還可以住下去。」

高敏說：「現在的情勢，許多棟樓宇的老人家，如果另一半走了，都要出去想辦法維持收入，這麼老的人都出去拾汽水罐，維持房租，我希望政府補貼這些老人家，他們已經為政府服務這麼長時間，到現在晚年，都要出去拾汽水罐，維持房屋，我覺得很不公平。」

代表舊金山第三區，包括華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）將會在市參議會提出設立一項房屋補貼計劃，幫助市內極低收入人士，達到符合可負擔房屋家庭收入的最低門檻，這項建議如果得到六個市參事支持，就會列入今年11月選舉，交由選民表決。

佩斯金說：「我們需要補貼可負擔房屋，對一部分人來說，可負擔的房屋，不等於市內66,000人負擔得起，其中四成的人靠社安金，許多人是長者。」

在舊金山，極低收入人士是指年收入31,450元的單身人士，或兩人住戶年收入不超過35,950，佩斯金建議市府撥出資金，給發展商或經營可負擔房屋的機構，為那些收入低到不符合申請可負擔房屋的人士，目標是四年內為2200個極低收入住戶提供房屋，經費將來自市府一般基金。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。