【灣區新聞】舊金山11月有提案動議提供津貼 助極低收入申請可負擔房屋（視頻）

舊金山(三藩市)選民今年3月通過A提案,發行3億元公債去興建可負擔房屋,而今年11月,選民有機會再決定另一項提案提供津貼,幫助極低收入人士申請可負擔房屋。

高敏和丈夫住在Golden Gate Ave的可負擔長者公寓,月租1100元。

高敏說:「這個可負擔價錢貴了一點,暫時我們二人現在健全,還可以住下去。」

高敏說:「現在的情勢,許多棟樓宇的老人家,如果另一半走了,都要出去想辦法維持收入,這麼老的人都出去拾汽水罐,維持房租,我希望政府補貼這些老人家,他們已經為政府服務這麼長時間,到現在晚年,都要出去拾汽水罐,維持房屋,我覺得很不公平。」

代表舊金山第三區,包括華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)將會在市參議會提出設立一項房屋補貼計劃,幫助市內極低收入人士,達到符合可負擔房屋家庭收入的最低門檻,這項建議如果得到六個市參事支持,就會列入今年11月選舉,交由選民表決。

佩斯金說:「我們需要補貼可負擔房屋,對一部分人來說,可負擔的房屋,不等於市內66,000人負擔得起,其中四成的人靠社安金,許多人是長者。」

在舊金山,極低收入人士是指年收入31,450元的單身人士,或兩人住戶年收入不超過35,950,佩斯金建議市府撥出資金,給發展商或經營可負擔房屋的機構,為那些收入低到不符合申請可負擔房屋的人士,目標是四年內為2200個極低收入住戶提供房屋,經費將來自市府一般基金。

