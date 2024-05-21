【灣區新聞】舊金山亞裔2022年透過選舉發聲 改變了政壇長年忽視亞裔的現象

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【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）近34%的人口是亞裔，但長久以來，在政壇上，亞裔的聲音都沒有被重視，但在2022年，亞裔透過選舉發聲，改變了大家的想法。

在疫情期間，仇視亞裔的情緒高漲，不斷有亞裔長者成為襲擊目標，因此舊金山民主黨委員會成員何元麗（Lily Ho）以及其他亞裔社區的成員，決定要團結一致解決問題。

何元麗說：「那是憤怒，那是沮喪、絕望和震驚，這怎麼可能發生。」

當時亞裔社區覺得，時任舊金山地檢官博徹思漠視他們的意見，並且沒採取足夠的行動來保護亞裔。

何元麗說：「令人憤慨，我們看到了它（仇亞事件），然後又允許它發生。」

在2022年亞裔透過選舉，罷免博徹思。

同一年，亞裔家長對舊金山聯合校區實施的一些教育方針感到不滿，「實際上侮辱了整個亞裔社區」。

通過選舉成功罷免校區教委會內三名教育委員。

爭取教育和公共安全，是亞裔社區集會的主要原因。

何元麗說：「我們成功歷史性罷免 4 名民選官員。」

網媒SF Standard負責亞裔社區和政治新聞的記者李晗表示，歷史性罷免這4名民選官員，改變了政治格局，舊金山的政界開始意識到亞裔的重要性。

李晗說：「亞裔社區變得越來越勇於發聲，在政治上也越來越有影響力。」

競選連任的舊金山市長布里德和其競選對手，都出席亞裔社區的活動拉票。

參選人競選團隊的組成，亦開始變得更多元化，以便幫助他們爭取更多選票。

李晗說：「他們刻意尋找會說中文、熟悉亞裔社區的工作人員，來進行社區外展。」

甚至有參選人會學廣東話。

李晗說：「例如，競選第三區市參事的Danny Sauter，他學習粵語多年，現在在一些競選活動或政治辯論中，他會展示他的粵語技能。」

至於何元麗，她幫助動員亞裔投票的同時，找到了未來的方向，她亦在選舉中，獲選成為舊金山民主黨中央委員會的成員。

何元麗希望能夠讓更多的亞裔參與選舉活動，因為還有很多亞裔沒有投票，甚至還沒有登記做選民，她希望讓亞裔社區知道，選舉是一件有重大影響力的事情。

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