【灣區新聞】舊金山亞裔2022年透過選舉發聲 改變了政壇長年忽視亞裔的現象

舊金山(三藩市)近34%的人口是亞裔,但長久以來,在政壇上,亞裔的聲音都沒有被重視,但在2022年,亞裔透過選舉發聲,改變了大家的想法。

在疫情期間,仇視亞裔的情緒高漲,不斷有亞裔長者成為襲擊目標,因此舊金山民主黨委員會成員何元麗(Lily Ho)以及其他亞裔社區的成員,決定要團結一致解決問題。

何元麗說:「那是憤怒,那是沮喪、絕望和震驚,這怎麼可能發生。」

當時亞裔社區覺得,時任舊金山地檢官博徹思漠視他們的意見,並且沒採取足夠的行動來保護亞裔。

何元麗說:「令人憤慨,我們看到了它(仇亞事件),然後又允許它發生。」

在2022年亞裔透過選舉,罷免博徹思。

同一年,亞裔家長對舊金山聯合校區實施的一些教育方針感到不滿,「實際上侮辱了整個亞裔社區」。

通過選舉成功罷免校區教委會內三名教育委員。

爭取教育和公共安全,是亞裔社區集會的主要原因。

何元麗說:「我們成功歷史性罷免 4 名民選官員。」

網媒SF Standard負責亞裔社區和政治新聞的記者李晗表示,歷史性罷免這4名民選官員,改變了政治格局,舊金山的政界開始意識到亞裔的重要性。

李晗說:「亞裔社區變得越來越勇於發聲,在政治上也越來越有影響力。」

競選連任的舊金山市長布里德和其競選對手,都出席亞裔社區的活動拉票。

參選人競選團隊的組成,亦開始變得更多元化,以便幫助他們爭取更多選票。

李晗說:「他們刻意尋找會說中文、熟悉亞裔社區的工作人員,來進行社區外展。」

甚至有參選人會學廣東話。

李晗說:「例如,競選第三區市參事的Danny Sauter,他學習粵語多年,現在在一些競選活動或政治辯論中,他會展示他的粵語技能。」

至於何元麗,她幫助動員亞裔投票的同時,找到了未來的方向,她亦在選舉中,獲選成為舊金山民主黨中央委員會的成員。

何元麗希望能夠讓更多的亞裔參與選舉活動,因為還有很多亞裔沒有投票,甚至還沒有登記做選民,她希望讓亞裔社區知道,選舉是一件有重大影響力的事情。

