發起罷免奧克蘭(屋崙)市長盛桃的組織宣佈,已比預期早一個月收集到所需要的簽名。

罷免奧克蘭市長盛桃的組織週六晚宣佈,已比預期早一個月收集到所需要的25,000個簽名,這些簽名將送往縣登記處進行驗證。

發起罷免的組織早前指,在5月收集至少兩萬五千個奧克蘭選民的簽名,就可以將罷免案放上11月的選舉,由選民投票決定罷免。

