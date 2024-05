【灣區新聞】舊金山市長布里德正式展開競選活動爭取連任

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德正式展開競選活動,爭取連任。

布里德週六在The Fillmore劇院正式展開競選活動,爭取連任,選擇在這個地點,是因為布里德跟隨祖母生活長大的地方,就是這處附近的公屋,她說從小接受公共援助,乘坐校巴到公立學校上學,她以前從許多公營服務中受益,所以她指現在要負責幫助市內的家庭。

現場有超過500人參與,很多是帶著黃色帽子的華裔公公婆婆,以及拉美裔人士、名人和官員等。

布里德在台上提到,任內面對一些最嚴重挑戰,包括破紀錄的濫藥死亡人數,又提到任內經歷百年一遇的COVID疫情,當時她堅持不封城,原因是不希望大家的家人被醫院拒之門外。

布里德又表示,亞太經合會議(APEC)去年在舊金山舉行期間,街道突然變得乾淨,以及選舉期間城市變得乾淨,不是魔法,是她和大家所做的努力。

布里德同時又說,看到了舊金山好轉的趨勢,包括暴力罪案和謀殺案大幅減少,上年2023年的犯罪率是十年來最低,但是並不包括疫情期間。

她又不點名批評其他市長參選人,指有對手形容舊金山迷失了方向,失去了昔日的美好,這種說法是貶低舊金山,他們想讓民眾相信這座城市現在一團糟,只因為他們想在競選中勝出。

布里德引述市內無家可歸者人數數據,指自上任以來,超過15,000人擺脫了無家可歸的困境,無家可歸者人數增加,但是到庇護所的人數也增加,任內她將庇護所的收容量增加了66%,令無家可歸不再流落街頭。

布里德承諾如果連任會加建房屋,目標未來七年,建造8萬2千個單位。

2030年前吸引3萬新的人口入住舊金山市中心。

