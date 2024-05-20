【灣區新聞】舊金山市長布里德正式展開競選活動爭取連任

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舊金山（三藩市）市長布里德正式展開競選活動，爭取連任。

布里德週六在The Fillmore劇院正式展開競選活動，爭取連任，選擇在這個地點，是因為布里德跟隨祖母生活長大的地方，就是這處附近的公屋，她說從小接受公共援助，乘坐校巴到公立學校上學，她以前從許多公營服務中受益，所以她指現在要負責幫助市內的家庭。

現場有超過500人參與，很多是帶著黃色帽子的華裔公公婆婆，以及拉美裔人士、名人和官員等。

布里德在台上提到，任內面對一些最嚴重挑戰，包括破紀錄的濫藥死亡人數，又提到任內經歷百年一遇的COVID疫情，當時她堅持不封城，原因是不希望大家的家人被醫院拒之門外。

布里德又表示，亞太經合會議（APEC）去年在舊金山舉行期間，街道突然變得乾淨，以及選舉期間城市變得乾淨，不是魔法，是她和大家所做的努力。

布里德同時又說，看到了舊金山好轉的趨勢，包括暴力罪案和謀殺案大幅減少，上年2023年的犯罪率是十年來最低，但是並不包括疫情期間。

她又不點名批評其他市長參選人，指有對手形容舊金山迷失了方向，失去了昔日的美好，這種說法是貶低舊金山，他們想讓民眾相信這座城市現在一團糟，只因為他們想在競選中勝出。

布里德引述市內無家可歸者人數數據，指自上任以來，超過15,000人擺脫了無家可歸的困境，無家可歸者人數增加，但是到庇護所的人數也增加，任內她將庇護所的收容量增加了66%，令無家可歸不再流落街頭。

布里德承諾如果連任會加建房屋，目標未來七年，建造8萬2千個單位。

2030年前吸引3萬新的人口入住舊金山市中心。

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