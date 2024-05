【國際新聞】伊朗總統直升機墜毁全機罹難 殘骸四散地面燒焦

【有線新聞】

伊朗官方證實,總統萊希乘坐的直升機墜毀,機上九人全部罹難。救援人員抵達失事現場,見到部分直升機殘骸尚算完整,有碎片和行李散落四周,附近地方有燒焦。搜救人員稱現場天氣惡劣,官方指直升機在西北部東阿塞拜疆省撞山,萊希與外長阿卜杜拉希揚等機上九人全部罹難。

63歲的萊希周日到阿塞拜疆,出席兩國邊境大壩落成典禮,回程時乘坐直升機,懷疑因惡劣天氣「硬著陸」。根據憲法,若總統在任內死亡,最高領袖哈梅內伊,已任命第一副總統穆赫貝爾暫代總統職務,並會在50天內舉行總統選舉。

中國國家主席習近平向伊朗第一副總統穆赫貝爾發唁電,習近平代表中國政府和人民表示深切哀悼,誠摯慰問萊希的親屬及伊朗人民。

中方表示,萊希就任以來,為鞏固發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力,不幸遇難是伊朗人民的巨大損失,中國亦失去一位好朋友。

