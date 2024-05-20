【國際新聞】伊朗總統直升機墜毁全機罹難 殘骸四散地面燒焦

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【有線新聞】

伊朗官方證實，總統萊希乘坐的直升機墜毀，機上九人全部罹難。救援人員抵達失事現場，見到部分直升機殘骸尚算完整，有碎片和行李散落四周，附近地方有燒焦。搜救人員稱現場天氣惡劣，官方指直升機在西北部東阿塞拜疆省撞山，萊希與外長阿卜杜拉希揚等機上九人全部罹難。

63歲的萊希周日到阿塞拜疆，出席兩國邊境大壩落成典禮，回程時乘坐直升機，懷疑因惡劣天氣「硬著陸」。根據憲法，若總統在任內死亡，最高領袖哈梅內伊，已任命第一副總統穆赫貝爾暫代總統職務，並會在50天內舉行總統選舉。

中國國家主席習近平向伊朗第一副總統穆赫貝爾發唁電，習近平代表中國政府和人民表示深切哀悼，誠摯慰問萊希的親屬及伊朗人民。

中方表示，萊希就任以來，為鞏固發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，中國亦失去一位好朋友。

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