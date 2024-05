【灣區新聞】舊金山市議員陳詩敏講解rams組織如何協助亞太裔應對精神健康問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)市議員陳詩敏(Connie Chan)週五召開華文媒體圓桌會議,介紹位於舊金山列治文區的非牟利健康組織rams如何服務亞太裔社區應對精神健康問題。

5月是亞太裔傳統月,也是精神健康意識月,尤其自疫情以來,社區開始感受到照顧身心健康同樣重要,代表舊金山第一區的市議員陳詩敏,週日特地選在非牟利心理健康組織rams,關注亞太裔的身心健康問題。

舊金山市議員陳詩敏說:「提醒大家為何要保持一個不單是身體的健康,也都是精神健康好重要的,我們看得到,當我們不去照顧自己的身體,或者不去照顧自己身心健康的時候,不單是對個人影響很大,對家庭和社區的影響都很大

rams社工鄧少燕(Angela Tang)說:「當我們從整體上看待心理健康時,我們知道每年有20-25%的人被診斷,有心理健康疾病或狀況,但亞裔取得服務比一般美國社區少3倍,這一點非常重要去強調,心理健康是您整體健康的一部分,rams敞開大門願意提供服務,因為這裡有希望和治愈

rams是1974年創立於舊金山列治文區的非牟利心理健康組織,已經有五十年歷史,致力於倡議和提供多方面的精神健康服務,包括臨床服務、心理輔導等,給舊金山沒有保險或低收入的居民,尤其是亞太裔社區。

列治文區心理輔導中心臨床服務主任余善群說:「因為當時所有的服務都在華埠,如果要講中文的服務都在華埠,但是我們那時候就愈來愈多華人搬來列治文區,所以就想服務就近他們住的地方,所以我們就在列治文區成立

陳詩敏指出,該機構的服務和工作人員,都對華人社區的語言和文化有很深的了解,提供的精神健康服務,也能直接與社區溝通。

會中也關注疫情以來的仇亞暴力,對於華裔社區造成的創傷和擔憂情緒,專家表示,擔心、害怕甚至不敢出門,是很正常的反應,但如果已經影響到日常生活和家庭關係,建議尋求專業的精神健康服務。

