【灣區新聞】舊金山市議員陳詩敏講解rams組織如何協助亞太裔應對精神健康問題（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）市議員陳詩敏（Connie Chan）週五召開華文媒體圓桌會議，介紹位於舊金山列治文區的非牟利健康組織rams如何服務亞太裔社區應對精神健康問題。

5月是亞太裔傳統月，也是精神健康意識月，尤其自疫情以來，社區開始感受到照顧身心健康同樣重要，代表舊金山第一區的市議員陳詩敏，週日特地選在非牟利心理健康組織rams，關注亞太裔的身心健康問題。

舊金山市議員陳詩敏說：「提醒大家為何要保持一個不單是身體的健康，也都是精神健康好重要的，我們看得到，當我們不去照顧自己的身體，或者不去照顧自己身心健康的時候，不單是對個人影響很大，對家庭和社區的影響都很大

rams社工鄧少燕（Angela Tang）說：「當我們從整體上看待心理健康時，我們知道每年有20-25%的人被診斷，有心理健康疾病或狀況，但亞裔取得服務比一般美國社區少3倍，這一點非常重要去強調，心理健康是您整體健康的一部分，rams敞開大門願意提供服務，因為這裡有希望和治愈

rams是1974年創立於舊金山列治文區的非牟利心理健康組織，已經有五十年歷史，致力於倡議和提供多方面的精神健康服務，包括臨床服務、心理輔導等，給舊金山沒有保險或低收入的居民，尤其是亞太裔社區。

列治文區心理輔導中心臨床服務主任余善群說：「因為當時所有的服務都在華埠，如果要講中文的服務都在華埠，但是我們那時候就愈來愈多華人搬來列治文區，所以就想服務就近他們住的地方，所以我們就在列治文區成立

陳詩敏指出，該機構的服務和工作人員，都對華人社區的語言和文化有很深的了解，提供的精神健康服務，也能直接與社區溝通。

會中也關注疫情以來的仇亞暴力，對於華裔社區造成的創傷和擔憂情緒，專家表示，擔心、害怕甚至不敢出門，是很正常的反應，但如果已經影響到日常生活和家庭關係，建議尋求專業的精神健康服務。

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