【有線新聞】

中國商務部宣布對美國、歐盟、台灣和日本進口的工業用合成甲醛,展開反傾銷調查。

商務部表示會調查2023年間,從美國、歐盟、台灣和日本進口的「共聚聚甲醛」是否涉及傾銷,即日起會採用問卷、聽證會及現場核查等方式,向利害關係方了解產品的銷售情況、生產成本、估算傾銷幅度及公司運作等資訊。

這款合成甲醛特性是強度高,可以用於汽車配件、電器及建材等,代替部分金屬材料。

