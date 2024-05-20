【全國新聞】拜登到民權領袖金恩博士母校出席畢業典禮 遇親巴勒斯坦示威

May 20, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(The White House)

【KTSF】

拜登總統週日來到亞特蘭大民權領袖金恩博士的母校Morehouse College出席畢業典禮，希望吸引非洲裔及年輕選民，致辭期間也遇到支持巴勒斯坦的學生抗議。

拜登週日出席了Morehouse College的畢業典禮致辭演講，這個傳統上招收非洲裔學生最傑出的學院之一，也是領導非暴力民權運動領袖金恩博士的母校。

拜登也針對這個主題發揮，表示自己支持和平非暴力的示威，指學生的聲音應該被聽見，而自己已聽見了。

而就在拜登開始演講時，有一名學生打開展示一面巴勒斯坦旗幟，還有部分學生在拜登演講期間，將椅子轉向背對總統。

該校校長表示，學生事前曾問及，是否能對總統做出這樣的抗議舉動，而自己的回答是，身為校長會對該舉動覺得不好意思，不過這不是學生的問題。

這幾個月全美大學校園出現支持巴勒斯坦的校園示威，抗議以色列在加沙地帶針對哈瑪斯組織無止盡的戰爭。

而拜登在演講中，表示理解學生的憤怒，知道加沙地帶的人道危機，所以自己呼籲立即停火。

而Morehouse College校園針對拜登出席該校畢業典禮有不同的聲音，有人表示如果因為總統的出席，讓大家變得更謹慎綁手綁腳，那就牴觸了要讓世界更好的承諾，而不允許示威的話，就更說明拜登為什麼不應該蒞臨該校園。

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