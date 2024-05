【灣區新聞】研究指聖荷西市中心人流上升近三成 舊金山下跌逾兩成（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據多倫多大學的一份研究,過去一年,聖荷西市中心的人流上升了接近三成,升幅在北美城市中排第八,而舊金山在同時間內下跌了超過兩成,在研究報告中排最後,有經濟學者表示,這跟城市的形象有關。

The Mercury News的報導指出,多倫多大學的研究,是根據美國城市人們使用手機的數據做研究,聖荷西市中心一年內的人流上升28.2%,奧克蘭也上升20.6%,全國排第16。

有東灣經濟組織表示,這和許多人想像奧克蘭的惡劣情況相反,舊金山的人流在同時期下跌21.6%,是報告中表現最差的城市,研究指出,其中因素包括許多大型零售店搬離、犯罪問題、偏高的辦公室空置率等。

針對這項研究,聖荷西市長馬漢表示,疫情過後,有更多人願意在市內創業,這包括從市民的車庫或大街的店面。

有商界人士表示,這跟市長處理無家可歸和犯罪問題有關,人們現在在聖荷西感覺乾淨、安全。

聖荷西智庫Joint Venture Silicon Valley甚至說,人們要是把聖荷西和舊金山相比,聖荷西給予人們的印象比較好,很多人現在都不願意到舊金山市中心。

觀察人士表示,奧克蘭市中心的房屋增加居住人口,以及舉辦演出的地方,例如Fox 劇院和Paramount劇院,都提高了那裡的人流。

研究指出,全國有50個市中心看到人流上升,只有14個出現下降趨勢。

