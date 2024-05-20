【灣區新聞】研究指聖荷西市中心人流上升近三成 舊金山下跌逾兩成（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

根據多倫多大學的一份研究，過去一年，聖荷西市中心的人流上升了接近三成，升幅在北美城市中排第八，而舊金山在同時間內下跌了超過兩成，在研究報告中排最後，有經濟學者表示，這跟城市的形象有關。

The Mercury News的報導指出，多倫多大學的研究，是根據美國城市人們使用手機的數據做研究，聖荷西市中心一年內的人流上升28.2%，奧克蘭也上升20.6%，全國排第16。

有東灣經濟組織表示，這和許多人想像奧克蘭的惡劣情況相反，舊金山的人流在同時期下跌21.6%，是報告中表現最差的城市，研究指出，其中因素包括許多大型零售店搬離、犯罪問題、偏高的辦公室空置率等。

針對這項研究，聖荷西市長馬漢表示，疫情過後，有更多人願意在市內創業，這包括從市民的車庫或大街的店面。

有商界人士表示，這跟市長處理無家可歸和犯罪問題有關，人們現在在聖荷西感覺乾淨、安全。

聖荷西智庫Joint Venture Silicon Valley甚至說，人們要是把聖荷西和舊金山相比，聖荷西給予人們的印象比較好，很多人現在都不願意到舊金山市中心。

觀察人士表示，奧克蘭市中心的房屋增加居住人口，以及舉辦演出的地方，例如Fox 劇院和Paramount劇院，都提高了那裡的人流。

研究指出，全國有50個市中心看到人流上升，只有14個出現下降趨勢。

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