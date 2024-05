【KTSF】

灣區電話號碼又將出現新的區號,從明年1月31日開始,東灣以東和以北的地區,將推出837的區號。

新的837區號,是用在地圖中可以看到的區域,現有的區號是530,涵蓋東灣Solano縣的部份地區,一直延伸到太浩湖一帶,和加州北部到俄勒岡州邊界。

加州公用事業委員會表示,增設新區號是因為對新的電話號碼的需求增加。

灣區現在有兩個區號的地區,包括舊金山和Marin縣的415和628,南灣的408和669。

當局表示,新的區號將不會影響電話收費。

