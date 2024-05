影評：自傳電影《回到黑暗》重溫歌手Amy Winehouse 的才華與魅力

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

21世紀初英國歌星Amy Winehouse,事業到達高峰的時候,突然逝世 。

2002年的英國倫敦,一個年輕猶太女子和父親在一個聚會中合唱。這是電影中開始的一幕。這個時候的Amy Winehouse,已經開始在倫敦夜生活的爵士歌廳中表演。從生活中尋找寫歌的靈感,已經推出了一張專輯的她,拒絕唱片公司要她提升舞台形象的建議,堅持要走自己的路線。唱的、表演的都要是自己的親身經歷,Amy 熱愛生活和身邊的親友。在探索期間,認識了將改變她一生的一個男子Blake。在一間酒吧中相識,Amy 被Blake 的自信著迷。縱然Blake 已經有個女友,Blake 之後也移情別戀,和Amy 在一起。可是已經煙酒圍繞的Amy,對Blake 使用毒品感到好奇。兩人之間火爆的感情和互相推動酗酒酗毒的習慣,也成了狗仔隊追逐的目標。

與此同時,Amy 推出的第二張專輯,也首次賣到美國。當時成了最暢銷的英國新進女歌手。好景不常,Amy 在感情上帶有自虐的性格,和Blake 之間也經常動手。兩人在結婚後也分手。Amy 決定戒酒、戒毒。但最終還是因為酒精中毒而在27歲時,早年離世。

關於Amy Winehouse 一生的紀錄片《Amy》9年前推出,並獲得奧斯卡最佳紀錄片。在這部自傳劇情片中,看的是她的事業發展、對成名的態度、對生活的執著、對愛情的迷戀、對自己脆弱的掙扎。

電影突出的是飾演Amy 的英國演員Marisa Abela。她的舉止和台風,捕捉到Amy Winehouse 氣質的影子,在電影中的所有歌唱鏡頭也是親身上陣。在詮釋Amy 情感脆弱的鏡頭,眼神流露的無助叫人心酸。也正是這一幕幕,對渴求的放縱,叫人不禁為她的早年離世感嘆。

《回到黑暗 Back to Black》給予觀眾一個重溫Amy Winehouse才華的機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/back-to-black/

“Back to Black” Review: Relive the memories of Amy Winehouse

“Screening Room” reviews “Back to Black”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/back-to-black/

Now in theatres

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。