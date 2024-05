【全國新聞】研究揭「減肥神藥」降心血管病風險 馬斯克也在用

【有線新聞】

研究發現一款熱賣的減肥針除了有減肥效用,還可以降低患心血管疾病的風險,估計與藥物的消炎成分有關,醫生則提醒公眾不要胡亂注射。

諾和諾德公司2021年獲批上市的減肥產品司美格魯肽針劑,透過刺激胰島素分泌、抑制食慾,配合運動和低熱量飲食去減肥。藥廠標榜用家只需每周皮下注射一次,適用於12歲或以上的肥胖人士,使用一年多,平均能減重15%。部分人持續使用四年仍能維持效果,這款藥物因此備受追捧,連Tesla行政總裁馬斯克也是其中之一。

最近一項臨床研究發現這款針劑除了能減肥,還有助提升心血管健康。諾和諾德出資的第三方研究邀請17,000多名體重指標BMI高過27、但沒有患上糖尿病的人,追蹤他們用藥數年間的身體變化,發現定時注射藥物的人患上心臟病和中風等心血管疾病的機率約6.5%,低過對照組的8%,效果比他汀類降膽固醇藥物顯著。

有學者估計效用與藥物的消炎成分有關,指這類患者的心臟和血管容易出現炎症,司美格魯肽類藥物能夠控制不良炎症反應,更引述有減肥針用家聲稱覺得新冠腦霧、關節炎等都有改善。

醫生則提醒,雖然這類減肥針看似有很多好處,但不可忽視其副作用——除了常見的噁心、腹瀉外,也有輕微機會引發胰臟、腎臟和膽囊問題,提醒公眾用藥前必須徵詢醫生意見,切勿自行購買。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。