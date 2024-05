【KTSF 吳倩妤報導】

Visa信用卡公司宣布推出全新的付款功能。

Visa信用卡公司相信,新科技可以讓顧客在付款的時候更加方便。

例如銀行只需要發出一張信用卡,就可以連結多個扣賬和信用帳戶,使用者可以透過網上銀行應用程式,選擇使用哪個帳戶支付、扣帳或信用卡,或使用積分,甚至分期付款。

亞洲地區已經開始啟用Visa Flexible credential的功能,這功能將會在今個夏天在美國推出,Visa未來將會推出的其他功能,包括卡主與朋友及家人之間可以使用手機點擊電子支付。

另一個新的功能叫click to pay,這個功能和Apple Pay相似,是使用生物認證來付款。

