【全國新聞】美國去年服用過量毒品的死亡人數五年來首次下降

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,2023年美國服用過量毒品的死亡人數,五年來首次下降。

根據CDC初步數據顯示,2023年死於服用毒品過量的人數,比前一年減少了3,500人,不過即使人數有所下降,2023年的服用毒品過量的死亡人數,仍然是五年前的幾乎兩倍,原因是COVID大流行期間,服用毒品過量的死亡人數急劇上升,主要是由類鴉片藥物芬太尼造成。

國家藥物濫用研究所週一發布了一項研究顯示,近年來,執法部門查獲的芬太尼數量激增,2023年共查獲了超過1億1500萬粒含有芬太尼的藥丸,比2022年多4400萬粒,而服用過量藥物致死個案中,有3分之2以上涉及人工合成類鴉片藥物

