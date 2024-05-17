【全國新聞】美國去年服用過量毒品的死亡人數五年來首次下降

May 17, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）數據顯示，2023年美國服用過量毒品的死亡人數，五年來首次下降。

根據CDC初步數據顯示，2023年死於服用毒品過量的人數，比前一年減少了3,500人，不過即使人數有所下降，2023年的服用毒品過量的死亡人數，仍然是五年前的幾乎兩倍，原因是COVID大流行期間，服用毒品過量的死亡人數急劇上升，主要是由類鴉片藥物芬太尼造成。

國家藥物濫用研究所週一發布了一項研究顯示，近年來，執法部門查獲的芬太尼數量激增，2023年共查獲了超過1億1500萬粒含有芬太尼的藥丸，比2022年多4400萬粒，而服用過量藥物致死個案中，有3分之2以上涉及人工合成類鴉片藥物

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