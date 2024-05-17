【財經新聞】灣區和加州4月都錄得工作職位增長 但增幅輕微

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【KTSF】

最新發表的報告指出，舊金山（三藩市）灣區和加州在4月都錄得工作職位增長，不過增幅輕微。

灣區4月新增的職位主要集中在東灣，南灣的工作職位數字維持平穩，但舊金山—San Mateo地區則出現下跌。

根據聯邦勞工部提供的數據，4月份，東灣新增2,600個工作職位，北灣Marin縣增加200個，Napa縣增加100個，不過，舊金山—San Mateo地區減少1,700個工作職位，Sonoma縣減少600個，Solano縣減少300個，此消彼長下灣區4月只增加300個工作職位。

整個加州則新增5,200個工作職位，失業率維持在5.3%。

本年迄今，灣區共流失1,100個工作職位，當中主要在2月發生，該月共流失3,500個工作職位，在1月，灣區新增1,900個工作職位，3月增加200個，4月再增加300個，似乎有好轉的跡象。

而從統計數字看，工作職位流失最嚴重是舊金山—San Mateo地區，今年以來已連續4個月出現職位流失。

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