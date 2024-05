【財經新聞】灣區和加州4月都錄得工作職位增長 但增幅輕微

【KTSF】

最新發表的報告指出,舊金山(三藩市)灣區和加州在4月都錄得工作職位增長,不過增幅輕微。

灣區4月新增的職位主要集中在東灣,南灣的工作職位數字維持平穩,但舊金山—San Mateo地區則出現下跌。

根據聯邦勞工部提供的數據,4月份,東灣新增2,600個工作職位,北灣Marin縣增加200個,Napa縣增加100個,不過,舊金山—San Mateo地區減少1,700個工作職位,Sonoma縣減少600個,Solano縣減少300個,此消彼長下灣區4月只增加300個工作職位。

整個加州則新增5,200個工作職位,失業率維持在5.3%。

本年迄今,灣區共流失1,100個工作職位,當中主要在2月發生,該月共流失3,500個工作職位,在1月,灣區新增1,900個工作職位,3月增加200個,4月再增加300個,似乎有好轉的跡象。

而從統計數字看,工作職位流失最嚴重是舊金山—San Mateo地區,今年以來已連續4個月出現職位流失。

