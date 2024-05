【灣區新聞】San Mateo市警方拘三名維州男子 涉嫌以維修屋頂為由騙財

【KTSF】

中半島San Mateo市警方拘捕三名來自維珍尼亞州的男子,他們涉嫌最近數月針對市內的長者行騙,借詞以維修屋頂為由騙財。

警方稱,三名疑犯使用假的牌照行騙,並向受害人超收工錢,他們訛騙受害人付錢進行不必要的工序,或在未完成工程時夾帶私逃。

警方是於去年11月對案件展開調查,當時警方接獲舉報,指有多名帶著愛爾蘭口音的男子,以一間名叫「Statewide Roofing and Siding」的假公司行騙。

San Mateo警方會同中半島其他執法部門進行調查,發現其他城市也出現同類的屋頂維修騙案。

至3月7日,一名男子向警方報稱,他因為要整修母親房屋的屋頂,於是找了一間維修公司,最初雙方同意免收費進行檢查,之後確定只需要進行少量維修,但後來維修公司的負責人不斷說要額外做更多工程,最後竟然提出整個屋頂都要換掉。

警方對該維修公司進行調查,發現涉案疑犯使用假名,同時還使用另一間名叫「Teco Roofing and Masonry」的假公司行騙。

至5月8日,警方拘捕三名男子,分別是Charlie Anderson、David Anderson和Darren Temple,他們都來自維珍尼亞州Herndon市,涉嫌長者盜竊和使用假牌照被扣查。

警方相信本案可能還有其他受害人,呼籲曾僱用這兩間公司維修屋頂的住戶與警方聯絡。

