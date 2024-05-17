【全國新聞】聯邦司法部宣佈將大麻重新歸類為危險性較低的藥物

May 17, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Pexels)

【KTSF 林子皓報導】

聯邦司法部週四宣佈，將大麻重新歸類為危險性較低的藥物，拜登讚揚這項放寬大麻的規定。

50多年來大麻被定為危險性高的藥品，週四聯邦司法部宣佈，將大麻由原先聯邦法定為Schedule I的藥物，降低為Schedule III，將大麻重新歸類為危險性較低的藥物，大麻的危險性不再高於芬太尼和冰毒，此舉是根據聯邦衛生及公共服務部應總統拜登於2022年的建議，對大麻進行重新審查。

拜登說：「這重要措施扭轉了長期不公等現象，大家聽著，任何人都不應該只因為使用或擁有大麻而入獄，次前由於大麻的失敗，太多人的生活被顛倒，我致力於糾正這些錯誤、我向你保證。」

拜登早前亦赦免了數千名因持有大麻而被聯邦定罪的人，並呼籲州長和地方官員採取類似措施赦免定罪．

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