【灣區新聞】舊金山某些網球場和Pickleball場將實施收費預約制度（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)康樂及公園局通過對市內管轄4成、即是28個網球場和Pickleball場,收取每小時5元的預約費用,以避免濫用場地,下一步將交由舊金山市參議會表決。

舊金山康樂及公園局委員會週四一致通過議案,對市內管轄的4成3網球場和Pickleball場,即28個場地,收取每小時5元的預約費用,市民需要在網上預約,不再是採取先到先得制,而其餘近6成的場地會保留目前的先到先得制度。

當局指,鑑於多年來社區有意見指,有市民頻繁過度預訂場地,導致市民在一些常用的網球和Pickleball場地發生爭執,如今希望透過實施預訂費用,可以避免濫用預訂。

此外,政策將鼓勵市民在決定不使用場地時可以取消,當局將退還部分費用。

在目前免費預訂的政策下,球場被預訂但沒有人使用,引起很多尋找場地的市民不滿,議案下一步將交由市參議會表決。

想了解哪些場地受新政策影響,可以點擊:https://sfrecpark.org/1787/Proposed-Court-Reservation-Fees-FAQs

