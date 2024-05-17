【全國新聞】強風暴席捲南部州分 德州休斯頓出現龍捲風

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【KTSF 張擎鳳報導】

極端天氣之下的強風暴席捲南部州分，德州休斯頓出現龍捲風，以及達到颶風級別的強風，約100萬戶停電。

國家氣象局週五證實，一場EF1級龍捲風，在休士頓西北郊區附近的Cyprus市登陸，休士頓的居民已經習慣了惡劣天氣，但對於的龍捲風以及近日異常強勁的風暴，他們感到吃不消。

南部州分連續第二天洪水氾濫，天氣預報中心稱，德州週四出現罕見大雨，除了德州，路易斯安那州和密西西比州都出現洪水氾濫，而該風暴系統也延伸到了更東部的州份。

有專家用比喻解釋，這次風暴就像煎薄餅的漿，一旦登錄，就向外擴散。

風暴至今造成最少4人死亡，其中兩個人是被倒塌的樹壓死，也有許多人在意外中受傷。

休斯頓風暴目擊者Dave Lewis說：「有個男人跑了進來，因為有東西掉進了他的車裡，他手臂一側有一個大約八吋長的傷口，我們為他包紮止血。」

休斯頓不少建築物在風暴中損毀，高樓大廈的窗戶也被震碎。

有目擊者說：「我們在洗手間，我們聽到人們開始尖叫，並向洗手間走來，然後灰塵從天花板上吹下來。

有人說當巨大的發電塔倒塌時，他們在附近。

目擊者Pablo說：「燈光忽明忽暗，我們開始聽到很大的風聲，門開始飛走。」

風速高達幾十英里至100英里的強風吹倒電線桿，破壞輸電網，公用事業機構指出，德州週四有近百萬戶停電，搶修需時，預料要過一段日子才可恢復供電。

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