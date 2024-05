【全國新聞】強風暴席捲南部州分 德州休斯頓出現龍捲風

【KTSF 張擎鳳報導】

極端天氣之下的強風暴席捲南部州分,德州休斯頓出現龍捲風,以及達到颶風級別的強風,約100萬戶停電。

國家氣象局週五證實,一場EF1級龍捲風,在休士頓西北郊區附近的Cyprus市登陸,休士頓的居民已經習慣了惡劣天氣,但對於的龍捲風以及近日異常強勁的風暴,他們感到吃不消。

南部州分連續第二天洪水氾濫,天氣預報中心稱,德州週四出現罕見大雨,除了德州,路易斯安那州和密西西比州都出現洪水氾濫,而該風暴系統也延伸到了更東部的州份。

有專家用比喻解釋,這次風暴就像煎薄餅的漿,一旦登錄,就向外擴散。

風暴至今造成最少4人死亡,其中兩個人是被倒塌的樹壓死,也有許多人在意外中受傷。

休斯頓風暴目擊者Dave Lewis說:「有個男人跑了進來,因為有東西掉進了他的車裡,他手臂一側有一個大約八吋長的傷口,我們為他包紮止血。」

休斯頓不少建築物在風暴中損毀,高樓大廈的窗戶也被震碎。

有目擊者說:「我們在洗手間,我們聽到人們開始尖叫,並向洗手間走來,然後灰塵從天花板上吹下來。

有人說當巨大的發電塔倒塌時,他們在附近。

目擊者Pablo說:「燈光忽明忽暗,我們開始聽到很大的風聲,門開始飛走。」

風速高達幾十英里至100英里的強風吹倒電線桿,破壞輸電網,公用事業機構指出,德州週四有近百萬戶停電,搶修需時,預料要過一段日子才可恢復供電。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。