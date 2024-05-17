【加州新聞】州長紐森動議下年度削減加大和州大撥款

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加州州長紐森在不足3年前曾承諾向加州的公立大學每年增加撥款，為期5年，款額將超過20億元，言猶在耳，紐森在下一個財政年度，卻動議削減加州大學（UC）和加州州立大學的撥款，合共2億元，以應對州政府面臨的數十億財赤。

紐森這個5年撥款承諾，可能持續不夠兩年便結束，根據州長5月公布的新修訂預算案，加大在2024年至2025年財政年度，估計會被削減1.25億元撥款，州大的撥款額則會削減7500萬元，但在2025年至2026年，兩間院校的撥款可能會恢復。

加大與州大合共經營33所大學，學生人數約75萬人，在2025年至2026年財政年度，兩所院校的撥款額估計會上升2.05%，但較州長1月時公布的10%增幅大幅回落，而這個10%增幅其實只是折衷方案，因為按照原定計劃，加大與州大在2024年至2025年和2025年至2026年的財政年度，撥款額應該分別上調5%，但州長1月提出凍結今年的增幅，改為在2025年至2026年一次過調高10%，以應對財赤。

10%的增幅，代表加大與州大的撥款額將增加10億元，如果增幅調降至2%，代表撥款額只會增加約2億元。

加大與州大如獲更多撥款，意味院校可以增聘更多教職員，以及為學生提供更多課程，而額外撥款對州大尤其重要，因為稍早州大同意向約6萬名工會職員加薪5%。

另外，根據新修訂的預算案，中產家庭獎學金也會被削減，未來兩年將由5億元減至1億元，今年有約30萬學生獲得這個獎學金，金額介乎2千元至3千元，如果預算案獲通過，金額將會平均大減八成。

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