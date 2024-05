【加州新聞】州長紐森動議下年度削減加大和州大撥款

【KTSF】

加州州長紐森在不足3年前曾承諾向加州的公立大學每年增加撥款,為期5年,款額將超過20億元,言猶在耳,紐森在下一個財政年度,卻動議削減加州大學(UC)和加州州立大學的撥款,合共2億元,以應對州政府面臨的數十億財赤。

紐森這個5年撥款承諾,可能持續不夠兩年便結束,根據州長5月公布的新修訂預算案,加大在2024年至2025年財政年度,估計會被削減1.25億元撥款,州大的撥款額則會削減7500萬元,但在2025年至2026年,兩間院校的撥款可能會恢復。

加大與州大合共經營33所大學,學生人數約75萬人,在2025年至2026年財政年度,兩所院校的撥款額估計會上升2.05%,但較州長1月時公布的10%增幅大幅回落,而這個10%增幅其實只是折衷方案,因為按照原定計劃,加大與州大在2024年至2025年和2025年至2026年的財政年度,撥款額應該分別上調5%,但州長1月提出凍結今年的增幅,改為在2025年至2026年一次過調高10%,以應對財赤。

10%的增幅,代表加大與州大的撥款額將增加10億元,如果增幅調降至2%,代表撥款額只會增加約2億元。

加大與州大如獲更多撥款,意味院校可以增聘更多教職員,以及為學生提供更多課程,而額外撥款對州大尤其重要,因為稍早州大同意向約6萬名工會職員加薪5%。

另外,根據新修訂的預算案,中產家庭獎學金也會被削減,未來兩年將由5億元減至1億元,今年有約30萬學生獲得這個獎學金,金額介乎2千元至3千元,如果預算案獲通過,金額將會平均大減八成。

