【KTSF】

拉斯維加斯Mirage賭場酒店將於今年夏天結業,重新包裝打造成為一間外形如結他的酒店。

開業三十多年的Mirage賭場酒店,將會在7月17日結業,之後進行大改造,變身為近700英尺高結他形狀的酒店。

兩年前購入Mirage的Hard Rock國際集團表示,改造工程需時三年,全新的綜合渡假村Hard Rock Las Vegas將於2027年開業。

Mirage超過三千名員工將受影響,公司計劃支付八千萬遣散費,所有7月14日之後的預訂將取消和退款。

