【灣區新聞】普洛西丈夫遇襲擊 法官判處被告入獄30年

前聯邦眾議長普洛西的丈夫Paul Pelosi在家遇襲案,案中被告David DePape企圖綁架聯邦官員,及襲擊聯邦官員直系親屬罪成,舊金山(三藩市)聯邦法官週五判處被告入獄30年。

助理聯邦檢察官Abraham Simmons說:「法庭的判決確保DePape不會再使用暴力左右政治的進程,在我們的民主國家中,激烈、熱情的政治辯論是適當和必要,但今天的判決嚴厲提醒大家,政治言論絕不能轉化為暴力。」

案中被告44歲的DePape,承認用錘子襲擊普洛西丈夫Paul Pelosi,去年陪審團裁定被告企圖綁架聯邦官員,及襲擊聯邦官員直系親屬罪成,舊金山聯邦法官Jacqueline Scott Corley就這兩項罪名,週五分別判處他監禁20年和30年,同期執行。

檢察官要求判處他40年監禁,DePape的辯護律師則要求將他的刑期縮短至14年,指DePape沒有前科以及有悔意,但是法官不接納,法官強調,刑期是考慮到DePape闖入官員的家裡,這在美國是史無前例的,他的行為產生前所未有的威脅,迫使所有公職人員都要權衡,其工作可能對家人帶來的風險。

法官又指,根據DePape的言論,他會襲擊其他目標,即使他對受害者已道歉,但他仍然是危險人物。

案情指,DePape在2022年10月28日,深夜闖入時任聯邦眾議長普洛西在舊金山的住所,企圖綁架她,並用錘仔襲擊當時在家中的普洛西丈夫Paul Pelosi,導致83歲的Paul頭骨骨折,而案發時普洛西不在場,身在華府。

