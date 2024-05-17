【灣區新聞】普洛西丈夫遇襲擊 法官判處被告入獄30年

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前聯邦眾議長普洛西的丈夫Paul Pelosi在家遇襲案，案中被告David DePape企圖綁架聯邦官員，及襲擊聯邦官員直系親屬罪成，舊金山（三藩市）聯邦法官週五判處被告入獄30年。

助理聯邦檢察官Abraham Simmons說：「法庭的判決確保DePape不會再使用暴力左右政治的進程，在我們的民主國家中，激烈、熱情的政治辯論是適當和必要，但今天的判決嚴厲提醒大家，政治言論絕不能轉化為暴力。」

案中被告44歲的DePape，承認用錘子襲擊普洛西丈夫Paul Pelosi，去年陪審團裁定被告企圖綁架聯邦官員，及襲擊聯邦官員直系親屬罪成，舊金山聯邦法官Jacqueline Scott Corley就這兩項罪名，週五分別判處他監禁20年和30年，同期執行。

檢察官要求判處他40年監禁，DePape的辯護律師則要求將他的刑期縮短至14年，指DePape沒有前科以及有悔意，但是法官不接納，法官強調，刑期是考慮到DePape闖入官員的家裡，這在美國是史無前例的，他的行為產生前所未有的威脅，迫使所有公職人員都要權衡，其工作可能對家人帶來的風險。

法官又指，根據DePape的言論，他會襲擊其他目標，即使他對受害者已道歉，但他仍然是危險人物。

案情指，DePape在2022年10月28日，深夜闖入時任聯邦眾議長普洛西在舊金山的住所，企圖綁架她，並用錘仔襲擊當時在家中的普洛西丈夫Paul Pelosi，導致83歲的Paul頭骨骨折，而案發時普洛西不在場，身在華府。

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