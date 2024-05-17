【老字號專題】白人開的老字號雪糕店Mitchell’s（視頻）

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5月是亞太裔傳統月，本集老字號專題報導，介紹一間白人開的雪糕店，為什麼呢？

Marlon Payumo每日9點半上班，下午6時下班，他是舊金山（三藩市）老字號雪糕店Mitchell’s的經理，在這裡做了將近36年。

Marlon說：「我剛開始在這上班的時候，只有兩個亞裔員工在這工作。」

Wanda Payumo也在這間老字號公司工作了33年，一開始的時候，她說自己什麼也不懂。

同樣擔任經理的Wanda Payumo說：「我甚至不會數錢，當時我不懂這裡的錢幣鈔票，不懂怎樣區別一毛錢和五分錢，當你剛到這個國家時，你不會說英語，會很害怕說話，哪怕是一個單字。」

Marlon和Wanda都是菲律賓裔，這是他們在美國第一份工作。

Marlon說：「Brian Mitchell當場僱用了我，我第二天就開始上班，今年是我第36年頭了。」

Wanda說：「他就是一個普通男人，菲律賓裔男人，我那時候好年輕只有17歲，太好了我認識多一個菲律賓人，我不再害怕，因為身處一個新的國家，會很驚慌。」

在這裡他們遇到人生的另一半．

Marlon說：「我那時在這裡工作已經兩年了，她來工作面試，我是收她文件的第一個人，誰會想到，她當了我太太33年。」

Wanda和Marlon開始工作的時候，這間雪糕店已經開了30年有多，在1950年的時候，該地方還是一間酒鋪，當年市府要擴建San Jose Ave，因此要計劃拆毀整棟樓宇。

Mitchell家族和市府磋商之後，雙方同意將樓宇整座抬起和轉移方向，使樓宇不用拆，道路擴建又有足夠空間，還為雪糕店騰出了一個停車場。

Linda Mitchell，Mitchell’s Ice Cream老闆說：「我是吃甜食長大的，我爸爸幾乎每天都帶雪糕回家，我可以告訴你，當我出生前我就開始吃Mitchell’s雪糕了。」

Linda Mitchell的父親Larry Mitchell，和伯父Jack Mitchell 1953在這裡開雪糕店。

Linda說：「他們開店的時候，對雪糕一無所知。」

一開始是做傳統的美國口味，朱古力、雲呢拿、士多啤梨等十幾種口味的雪糕，直到1960年代。

Linda說：「當時有一位名叫Emerson Clark的客人，他是一個水果經紀，他從不同的國家進口水果，尤其是亞洲國家，包括菲律賓，他建議我的父輩進口芒果，做芒果雪糕，他們最後決定一試，它幾乎立刻就大受歡迎，一年之內就成為了最受歡迎的口味。」

芒果雪糕的魅力，吸引了新的客源。

Linday說：「最喜歡它的人是菲律賓人，和其他亞洲文化的人，但我們確實有大量的菲律賓客和拉丁裔客戶，因為墨西哥、中美洲、南美洲地區都有芒果，所以對他們來說這是很常見的水果。」

他們用的是呂宋芒果，來自菲律賓的人對這種芒果，有一種情意結。

Wanda說：「我們還是孩子的時候，一群孩子直接就從後院摘芒果，我們到處都有呂宋芒，那是我們最好的芒果之一，吃着它的時候，令人想起小時候，令人想起家鄉，因為它伴隨着我們成長。」

Marlon說：「我看到芒果是如何吸引了很多人，這是我的店，我又是菲律賓人，你知道我們有很多口味，但出於某種原因，芒果吸引了很多人，尤其是亞裔，我覺得我代表了我們國家。」

Marlon說：「這麼多年來我們都是這樣做，這是我們當時的程序，像這樣把它掰開。」

Marlon發明了這個機器，用來切Oreo餅乾。

Marlon說：「就像這樣，你看多快，非常簡單，而且毫不費力。」

Marlon的成長背景，造就了他的創意，以及刻苦耐勞的品格。

Marlon說：「我來自一個非常貧窮的家庭，一開始時什麼都沒有，長大的時候一無所有，有什麼就用什麼來生活，我們成長時所擁有的東西，我們常存感恩，且從不抱怨困難，我們不知道自己從事什麼樣的工作，也不知道所在的公司是什麼樣，但隨著時間過去，開始感覺我們就是一家人，你知道上班並不困難，因為就像回第二個家一樣。」

這家老字號雪糕店今年踏入第71年，現在三分一的員工是亞裔，有菲律賓裔也有華裔，許多員工都做了很多年。

Linda說：「我們盡力公平地對待他們，善待他們。」

Marlon和Wanda由舀雪糕開始，到現在合力打理雪糕店的生意。

Marlon說：「我們現在能站在你面前，這是以前做夢都無法想像的，難以想像三十載過去，我們仍站在這裡，我們覺得找到了一個家，Mitchell’s雪糕店和他們家族，對我們而言是莫大的祝福，你說這是美國夢嗎？是的，這就是美國夢。」

天涯海角，相遇在異鄉，在雪糕店裡，他們找到了幸福。

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