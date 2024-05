【老字號專題】白人開的老字號雪糕店Mitchell’s（視頻）

【KTSF】

5月是亞太裔傳統月,本集老字號專題報導,介紹一間白人開的雪糕店,為什麼呢?

Marlon Payumo每日9點半上班,下午6時下班,他是舊金山(三藩市)老字號雪糕店Mitchell’s的經理,在這裡做了將近36年。

Marlon說:「我剛開始在這上班的時候,只有兩個亞裔員工在這工作。」

Wanda Payumo也在這間老字號公司工作了33年,一開始的時候,她說自己什麼也不懂。

同樣擔任經理的Wanda Payumo說:「我甚至不會數錢,當時我不懂這裡的錢幣鈔票,不懂怎樣區別一毛錢和五分錢,當你剛到這個國家時,你不會說英語,會很害怕說話,哪怕是一個單字。」

Marlon和Wanda都是菲律賓裔,這是他們在美國第一份工作。

Marlon說:「Brian Mitchell當場僱用了我,我第二天就開始上班,今年是我第36年頭了。」

Wanda說:「他就是一個普通男人,菲律賓裔男人,我那時候好年輕只有17歲,太好了我認識多一個菲律賓人,我不再害怕,因為身處一個新的國家,會很驚慌。」

在這裡他們遇到人生的另一半.

Marlon說:「我那時在這裡工作已經兩年了,她來工作面試,我是收她文件的第一個人,誰會想到,她當了我太太33年。」

Wanda和Marlon開始工作的時候,這間雪糕店已經開了30年有多,在1950年的時候,該地方還是一間酒鋪,當年市府要擴建San Jose Ave,因此要計劃拆毀整棟樓宇。

Mitchell家族和市府磋商之後,雙方同意將樓宇整座抬起和轉移方向,使樓宇不用拆,道路擴建又有足夠空間,還為雪糕店騰出了一個停車場。

Linda Mitchell,Mitchell’s Ice Cream老闆說:「我是吃甜食長大的,我爸爸幾乎每天都帶雪糕回家,我可以告訴你,當我出生前我就開始吃Mitchell’s雪糕了。」

Linda Mitchell的父親Larry Mitchell,和伯父Jack Mitchell 1953在這裡開雪糕店。

Linda說:「他們開店的時候,對雪糕一無所知。」

一開始是做傳統的美國口味,朱古力、雲呢拿、士多啤梨等十幾種口味的雪糕,直到1960年代。

Linda說:「當時有一位名叫Emerson Clark的客人,他是一個水果經紀,他從不同的國家進口水果,尤其是亞洲國家,包括菲律賓,他建議我的父輩進口芒果,做芒果雪糕,他們最後決定一試,它幾乎立刻就大受歡迎,一年之內就成為了最受歡迎的口味。」

芒果雪糕的魅力,吸引了新的客源。

Linday說:「最喜歡它的人是菲律賓人,和其他亞洲文化的人,但我們確實有大量的菲律賓客和拉丁裔客戶,因為墨西哥、中美洲、南美洲地區都有芒果,所以對他們來說這是很常見的水果。」

他們用的是呂宋芒果,來自菲律賓的人對這種芒果,有一種情意結。

Wanda說:「我們還是孩子的時候,一群孩子直接就從後院摘芒果,我們到處都有呂宋芒,那是我們最好的芒果之一,吃着它的時候,令人想起小時候,令人想起家鄉,因為它伴隨着我們成長。」

Marlon說:「我看到芒果是如何吸引了很多人,這是我的店,我又是菲律賓人,你知道我們有很多口味,但出於某種原因,芒果吸引了很多人,尤其是亞裔,我覺得我代表了我們國家。」

Marlon說:「這麼多年來我們都是這樣做,這是我們當時的程序,像這樣把它掰開。」

Marlon發明了這個機器,用來切Oreo餅乾。

Marlon說:「就像這樣,你看多快,非常簡單,而且毫不費力。」

Marlon的成長背景,造就了他的創意,以及刻苦耐勞的品格。

Marlon說:「我來自一個非常貧窮的家庭,一開始時什麼都沒有,長大的時候一無所有,有什麼就用什麼來生活,我們成長時所擁有的東西,我們常存感恩,且從不抱怨困難,我們不知道自己從事什麼樣的工作,也不知道所在的公司是什麼樣,但隨著時間過去,開始感覺我們就是一家人,你知道上班並不困難,因為就像回第二個家一樣。」

這家老字號雪糕店今年踏入第71年,現在三分一的員工是亞裔,有菲律賓裔也有華裔,許多員工都做了很多年。

Linda說:「我們盡力公平地對待他們,善待他們。」

Marlon和Wanda由舀雪糕開始,到現在合力打理雪糕店的生意。

Marlon說:「我們現在能站在你面前,這是以前做夢都無法想像的,難以想像三十載過去,我們仍站在這裡,我們覺得找到了一個家,Mitchell’s雪糕店和他們家族,對我們而言是莫大的祝福,你說這是美國夢嗎?是的,這就是美國夢。」

天涯海角,相遇在異鄉,在雪糕店裡,他們找到了幸福。

