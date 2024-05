【加州新聞】南加州UPS司機被人連開多槍當場死亡 警拘疑犯

【KTSF 張擎鳳報導】

南加州Irvine市發生槍擊案,匪徒向一個正在休息的UPS司機連開多槍,司機當場死亡,警方後來拘捕了疑犯。

案發於週四下午3點,Irvine市警方發現市內Crysler and Bendix附近的工業園區,有一名UPS男司機在貨車的司機位中槍身亡,他是Aliso Viejo市居民,50歲的Expedito Cuesta De Leon。

隨後警方查看閉路電視時,發現一輛銀色的Honda Ridgeline停在涉案UPS附近,然後離開。

根據這條線索,警方幾個小時後,在一部Pick up貨車內發現疑犯,46歲男子Rhean Fontanoza,並且與他對峙,最後特警隊拘捕了Fontanoza。

當局確認Fontanoza亦是Aliso Viejo市居民,並且認識死者,因為兩人都在UPS工作。

警方排除搶劫,並相信Fontanoza是有意針對和殺害De Leon,仍在調查犯案動機。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。