【全國新聞】COVID病毒變異株KP.2傳染性高 專家建議夏天出遊前打疫苗（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

針對目前正在傳播的COVID病毒主要的變異株KP.2，也被稱為FLiRT變異株，醫學專家表示，KP.2傳染性高，但是不一定會導致重病，但前提還是要民眾接種疫苗，想要在夏天出遊的民眾，也可以採取保護自己的措施。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生表示，對目前最流行的COVID變異株KP.2，也稱為FLiRT變異株不是非常擔憂，特別是接種了最新版的COVID疫苗。

目前在醫院的COVID病例，可以是曾經接種過疫苗，但是沒有接種最新版疫苗的民眾，對於FLiRT變異株，陳子平醫生認為，最新版的疫苗有一定的重病預防保護，而聯邦疾控中心（CDC）在6月也會對今年的疫苗設下新的對應措施，包括今年版的疫苗。

但是陳子平醫生也強調，要是還沒有接種去年推出的新版疫苗的話，不要再猶豫。

陳子平醫生說：「今年夏天，我們預計會見到一小波上升病例，這和過去四年的情況一樣，最重要的還是人們接種最新版的疫苗，特別是65歲以上的人當中，只有40%的人接種了新版疫苗，全美國則只有22%接種了新版疫苗。」

有夏天出遊計劃的民眾，也應該注意麻疹的傳播，特別是歐洲。

而要是在旅途中感染COVID，也應該知道怎樣取得Paxlovid藥。

在預防方面，除了接種疫苗之外，民眾也可以採取，例如戴口罩和攜帶消毒劑等措施，要是有感冒症狀，而懷疑感染COVID病毒，最好做病毒檢測，及時取得治療藥物。

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