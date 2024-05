【全國新聞】COVID病毒變異株KP.2傳染性高 專家建議夏天出遊前打疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對目前正在傳播的COVID病毒主要的變異株KP.2,也被稱為FLiRT變異株,醫學專家表示,KP.2傳染性高,但是不一定會導致重病,但前提還是要民眾接種疫苗,想要在夏天出遊的民眾,也可以採取保護自己的措施。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生表示,對目前最流行的COVID變異株KP.2,也稱為FLiRT變異株不是非常擔憂,特別是接種了最新版的COVID疫苗。

目前在醫院的COVID病例,可以是曾經接種過疫苗,但是沒有接種最新版疫苗的民眾,對於FLiRT變異株,陳子平醫生認為,最新版的疫苗有一定的重病預防保護,而聯邦疾控中心(CDC)在6月也會對今年的疫苗設下新的對應措施,包括今年版的疫苗。

但是陳子平醫生也強調,要是還沒有接種去年推出的新版疫苗的話,不要再猶豫。

陳子平醫生說:「今年夏天,我們預計會見到一小波上升病例,這和過去四年的情況一樣,最重要的還是人們接種最新版的疫苗,特別是65歲以上的人當中,只有40%的人接種了新版疫苗,全美國則只有22%接種了新版疫苗。」

有夏天出遊計劃的民眾,也應該注意麻疹的傳播,特別是歐洲。

而要是在旅途中感染COVID,也應該知道怎樣取得Paxlovid藥。

在預防方面,除了接種疫苗之外,民眾也可以採取,例如戴口罩和攜帶消毒劑等措施,要是有感冒症狀,而懷疑感染COVID病毒,最好做病毒檢測,及時取得治療藥物。

