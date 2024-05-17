【加州新聞】加州1號公路Big Sur坍塌路段連月搶修後將重開

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【KTSF 朱慧琪報導】

今年4月初，加州1號公路Big Sur一段公路受暴風雨影響，沿海部份路段發生坍塌，導致交通中斷，經過一個多月的搶修後，該路段將於週五重新開放。

週五行經加州1號公路Big Sur沿海早前發生坍塌路段將𣈱通無阻，在一個多月來，工人、遊客和居民行經涉事路段都受到限制。

Big Sur商會代表Rick Aldinger說：「這個公告是還不到24小時，所以我們知道需要一段時間，才能讓公眾知道，並恢復人流。」

即使搶修中途因應天氣導致維修暫停，但州長紐森宣佈，涉事路段比原計劃提前8天重開，加州連輸局的員工Kevin表示，之所以能夠提早重開，是多得北行線路段在搶修過程中保持穩定，否則工程人員將需要更多時間搶修。

Caltrans員工Kevin Drabinski說：「我想出去親吻北行車道，因為它提供了重要的支援，當公路關閉時，我們意識到公路很多時是社區的主要道路。」

1號公路的涉事路段，將於週五早上6時半重開，並實施7天24小時單行交替的交通管制，加州公路巡警強調，單向行車期間大家耐心等候的重要性。

加州公路巡警Saul Perez說：「我們在行駛時需要保持耐心和謹慎，保持警惕，高視野，留意其他車、騎單車人士，以及該地區可能發生的事，因為好消息是我們很快就會重開，我們預計會有更多的車流量。」

州長紐森表示，雙向的行車線則將在2025年春季重開，Big Sur商會表示，目前單向是急需的援解措施，並且已經為即將來到的假期做好準備。

Aldinger說：「當地的商界領袖、物業經理和營運商，正準備重開工作，正如大家所期望，編排更表、叫員工明天上班。」

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