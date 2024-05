【加州新聞】加州1號公路Big Sur坍塌路段連月搶修後將重開

【KTSF 朱慧琪報導】

今年4月初,加州1號公路Big Sur一段公路受暴風雨影響,沿海部份路段發生坍塌,導致交通中斷,經過一個多月的搶修後,該路段將於週五重新開放。

週五行經加州1號公路Big Sur沿海早前發生坍塌路段將𣈱通無阻,在一個多月來,工人、遊客和居民行經涉事路段都受到限制。

Big Sur商會代表Rick Aldinger說:「這個公告是還不到24小時,所以我們知道需要一段時間,才能讓公眾知道,並恢復人流。」

即使搶修中途因應天氣導致維修暫停,但州長紐森宣佈,涉事路段比原計劃提前8天重開,加州連輸局的員工Kevin表示,之所以能夠提早重開,是多得北行線路段在搶修過程中保持穩定,否則工程人員將需要更多時間搶修。

Caltrans員工Kevin Drabinski說:「我想出去親吻北行車道,因為它提供了重要的支援,當公路關閉時,我們意識到公路很多時是社區的主要道路。」

1號公路的涉事路段,將於週五早上6時半重開,並實施7天24小時單行交替的交通管制,加州公路巡警強調,單向行車期間大家耐心等候的重要性。

加州公路巡警Saul Perez說:「我們在行駛時需要保持耐心和謹慎,保持警惕,高視野,留意其他車、騎單車人士,以及該地區可能發生的事,因為好消息是我們很快就會重開,我們預計會有更多的車流量。」

州長紐森表示,雙向的行車線則將在2025年春季重開,Big Sur商會表示,目前單向是急需的援解措施,並且已經為即將來到的假期做好準備。

Aldinger說:「當地的商界領袖、物業經理和營運商,正準備重開工作,正如大家所期望,編排更表、叫員工明天上班。」

