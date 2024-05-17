【灣區新聞】舊金山Bay to Breakers長跑活動週日舉行 當局將有封路措施（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）一年一度的Bay to Breakers將於本週日上午8時舉行，歷時約4小時，屆時市區將會有許多道路封路，多條巴士線亦會改道。

Bay to Breakers賽跑活動，將於本週日早上8點開始，歷時約4小時，至中午結束。

參加者從Main Street夾Howard街開始向西面進發，路線途經上坡的Hayes Street，再穿過金門公園JFK Drive，到Great Hightway為終點，全長7.5英哩，屆時當局將關閉多條道路。

因應活動在週日早上，BART捷運和Caltrain火車會加開特別班次，而Muni巴士多條巴士路線受影響會改道，當中12號和18號巴士由週六晚7時開始改道，交通局並會在比賽的前後提供加開特別巴士服務。

詳情大家可以點擊以下網站：

實時更新：https://twitter.com/sfmta_muni

Bart灣區捷運：http://www.bart.gov/news/

Caltrain：https://www.caltrain.com/bay-breakers-2023

SFMTA舊金山交通局網站：https://www.sfmta.com/

Bay to Breakers以參加者色彩鮮豔的服裝而聞名，每年都吸引成千上萬人報名，賽跑之外，有很多參加者其實是步行，沿途也吸引眾多旁觀者，宛如一場嘉年華會。

當局也提醒大家，星期日下午比賽結束的時候，在日落區一帶會有許多人，交通繁忙。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。