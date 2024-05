【灣區新聞】本週末東灣680公路Dublin部分路段將關閉幾條行車線

【KTSF】

這個週末以及亡兵節長週末,東灣的州際680公路部分路段將關閉幾條行車線,展開修路工程,部分路段會改道,當局預料San Ramon和Dublin等城市都會塞車,加州運輸局Caltrans呼籲駕駛人士,最好選擇其他路線。

受影響的680公路,由San Ramon的Alcosta Boulevard到Pleasanton的580與680公路交匯處,這一段約長十英里的680公路,南行的三條左邊車道將關閉,Caltrans將重鋪公路,時間是週五晚9點開始到週一凌晨4點,然後在兩個星期後的亡兵節長週末會再度封路。

Caltrans表示,受影響路段還將會有兩條行車線通車,但當局呼籲駕駛者選擇其他路線,避免塞車。

有關受影響地區的改道,以及封路詳情,可瀏覽:https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-4/d4-projects/d4-680-paving-project

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。