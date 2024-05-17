【灣區新聞】本週末東灣680公路Dublin部分路段將關閉幾條行車線

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這個週末以及亡兵節長週末，東灣的州際680公路部分路段將關閉幾條行車線，展開修路工程，部分路段會改道，當局預料San Ramon和Dublin等城市都會塞車，加州運輸局Caltrans呼籲駕駛人士，最好選擇其他路線。

受影響的680公路，由San Ramon的Alcosta Boulevard到Pleasanton的580與680公路交匯處，這一段約長十英里的680公路，南行的三條左邊車道將關閉，Caltrans將重鋪公路，時間是週五晚9點開始到週一凌晨4點，然後在兩個星期後的亡兵節長週末會再度封路。

Caltrans表示，受影響路段還將會有兩條行車線通車，但當局呼籲駕駛者選擇其他路線，避免塞車。

有關受影響地區的改道，以及封路詳情，可瀏覽：https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-4/d4-projects/d4-680-paving-project

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