【灣區新聞】婦人被無人計程車拖行20呎 Cruise同意賠償至少800萬

去年10月,Cruise公司經營的一輛無人計程車,在舊金山(三藩市)市中心將一名婦人拖行20呎,據報導Cruise已同意向婦人賠償800萬至1200萬元。

Fortune在報導中證實Cruise已同意和解,但未能確認婦人的身分。

事發於去年10月2日,婦人當時被另一輛汽車撞倒,跌在地上,當時一輛Cruise無人計程車駛至,但未能偵測到婦人的位置,結果無人計程車剷上婦人後停下,當時婦人被困在車底,稍後無人計程車意圖駛到路邊,結果婦人被拖行約20呎,無人計程車才停下,當時車速為每小時7哩。

婦人在事故中受重傷,一度有生命危險,目前已出院休養。

加州車輛管理局(DMV)稱,Cruise沒有向監管當局提供當日事發的完整錄影片段,Cruise當初向DMV報告事件時,未有提到該無人的士將女事主拖行20呎,DMV因此斥責Cruise最初漏報這個重要資料,令當局未能及時評估,該公司無人的士的運作安全情況,因此暫停Cruise經營無人的士的牌照。

而通用汽車(General Motors)也把Cruise的營運預算大減10億,並撤換大多數管理層成員,根據稅務文件,GM在2016年收購Cruise後,該公司虧損逾90億元。

Cruise目前正爭取恢復在舊金山營運的牌照,同時準備在阿利桑那州鳳凰成恢復營運。

