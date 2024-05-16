【灣區新聞】婦人被無人計程車拖行20呎 Cruise同意賠償至少800萬

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去年10月，Cruise公司經營的一輛無人計程車，在舊金山（三藩市）市中心將一名婦人拖行20呎，據報導Cruise已同意向婦人賠償800萬至1200萬元。

Fortune在報導中證實Cruise已同意和解，但未能確認婦人的身分。

事發於去年10月2日，婦人當時被另一輛汽車撞倒，跌在地上，當時一輛Cruise無人計程車駛至，但未能偵測到婦人的位置，結果無人計程車剷上婦人後停下，當時婦人被困在車底，稍後無人計程車意圖駛到路邊，結果婦人被拖行約20呎，無人計程車才停下，當時車速為每小時7哩。

婦人在事故中受重傷，一度有生命危險，目前已出院休養。

加州車輛管理局（DMV）稱，Cruise沒有向監管當局提供當日事發的完整錄影片段，Cruise當初向DMV報告事件時，未有提到該無人的士將女事主拖行20呎，DMV因此斥責Cruise最初漏報這個重要資料，令當局未能及時評估，該公司無人的士的運作安全情況，因此暫停Cruise經營無人的士的牌照。

而通用汽車（General Motors）也把Cruise的營運預算大減10億，並撤換大多數管理層成員，根據稅務文件，GM在2016年收購Cruise後，該公司虧損逾90億元。

Cruise目前正爭取恢復在舊金山營運的牌照，同時準備在阿利桑那州鳳凰成恢復營運。

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