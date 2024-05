【全國新聞】聯邦當局對Ｗaymo公司的無人駕駛汽車展開調查

【KTSF】

聯邦公路交通安全管理局對Waymo公司的無人駕駛汽車涉及的車禍事故展開調查。

局方在網站透露,迄今已接到22宗涉及Waymo無人駕駛汽車的投訴,當中17宗涉及衝撞事故,另外5宗涉及違反交通條例,所有事故都沒有人受傷。

在涉及衝撞的事故中,Waymo無人駕駛汽車曾撞上大閘、鎖鏈和停泊在路上的汽車,當中有些事故是在Waymo駕駛系統在交通管制裝置附近出現異常運作後不久發生。

局方稱,將會調查Waymo的第五代自駕系統,以評估各宗事故是否有共通點,同時將會研究自駕系統對交通管制裝置的反應。

總部位於南灣山景城的Waymo表示,該公司會持續與局方合作,以實現Waymo成為全球信任度最高的司機的目標。

除了Waymo外,聯邦公路交通安全管理局亦已對Amazon持有的Zoox、通用汽車持有的Cruise,以及Tesla的自駕系統進行調查,針對Tesla的調查,局方發現467宗車禍涉及Tesla的自駕系統,造成54人受傷,14人死亡。

