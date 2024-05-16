【全國新聞】聯邦當局對Ｗaymo公司的無人駕駛汽車展開調查

May 16, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Waymo)

【KTSF】

聯邦公路交通安全管理局對Ｗaymo公司的無人駕駛汽車涉及的車禍事故展開調查。

局方在網站透露，迄今已接到22宗涉及Waymo無人駕駛汽車的投訴，當中17宗涉及衝撞事故，另外5宗涉及違反交通條例，所有事故都沒有人受傷。

在涉及衝撞的事故中，Waymo無人駕駛汽車曾撞上大閘、鎖鏈和停泊在路上的汽車，當中有些事故是在Waymo駕駛系統在交通管制裝置附近出現異常運作後不久發生。

局方稱，將會調查Waymo的第五代自駕系統，以評估各宗事故是否有共通點，同時將會研究自駕系統對交通管制裝置的反應。

總部位於南灣山景城的Waymo表示，該公司會持續與局方合作，以實現Waymo成為全球信任度最高的司機的目標。

除了Waymo外，聯邦公路交通安全管理局亦已對Amazon持有的Zoox、通用汽車持有的Cruise，以及Tesla的自駕系統進行調查，針對Tesla的調查，局方發現467宗車禍涉及Tesla的自駕系統，造成54人受傷，14人死亡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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