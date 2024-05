【灣區新聞】南灣水務局計畫出台新規定 禁止在其轄區內的溪流邊紮營（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

無家可歸人士沿著溪流紮營造成的垃圾問題,已經為南灣供水機構帶來沉重的負擔,聖塔克拉拉谷水務局自去年7月以來,已經花費290萬元清理這些垃圾,當局計畫出台新規定,禁止在其轄區內的溪流邊紮營。

位於聖荷西的聖塔克拉拉谷水務局,是矽谷最大的供水機構,主管著聖荷西和部分聖塔克拉拉縣295英里長的溪流,包括Coyote Creek、Guadalupe River、Los Gatos Creek,以及其他的水道。

該機構自去年7月以來,這一年的財政年度,水務局已經斥資290萬元,清除掉12,330立方碼的垃圾,足以裝滿1,230輛垃圾車。

聖塔克拉拉谷水務局營地清理官員Mark Bilski說:「我們估計在本局擁有和管理的全縣產業,大約有700名無家可歸者居住在我們的水道上,而住在溪流沿岸的人數,導致了嚴重的環境惡化,廢棄的垃圾進入水道,情況確實對環境和本局的水利基礎設施造成不良影響。」

聖塔克拉拉谷水務局官員表示,這些垃圾問題對飲用水安全沒有構成危害,因為水源淨化系統有很好的把關,但是對於環境的污染非常嚴重,更會造成安全的疑慮。

Bilski說:「例如有很多火災,燃燒物件可能沒有完全燃燒,產生大量煙和有毒煙霧,這些煙霧和有毒氣體會影響鄰近社區,不受控制的野火,有時會因區內堆滿燃料而加劇,砍掉的木柴或木結構。」

為了從根本上解決問題,該機構計畫出台新的規定,要全面禁止在其轄區的溪流沿線紮營。

Bilski說:「新的《水資源保護區條例》是本局尋求解決營地影響的措施,它明確而具體,針對敏感環境和自然資源,以及本局的基礎設施,包括防洪和灑水基礎設施,我們要做的就是禁止在全縣範圍內,劃定為水資源保護區的水域內紮營。」

這項規定草案將在本週五展開第一步程序,提交到聖塔克拉拉谷水務局的環境溪流清潔委員會(Enviromental Creek Clean Up Committee)討論,如果獲得通過將提交到全體董事會審議,預計在6月召開會議,並聽取公眾意見,獲得批准後將會盡快實施。

不過水務局並沒有執法權力,對於違規者的取締,屆時還要依賴當地的警察部門。

在此之前,聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)也宣布,會在溪流清理紮營問題,因為加州水利監管機構揚言,要對聖荷西市罰款,因為這些營地違反水質、垃圾和污染法規。

馬漢今年3月公布預算優先項目時,就提議要斥資2500萬,在2025年6月之前將1000名無家可歸者,從溪流沿岸的營地中清除,以響應舊金山灣區域水質控制委員會的命令,避免遭到訴訟和每天最高一萬元的罰款。

不過根據2018年的一項訴訟判決,政府機構如果沒有足夠的收容床位提供給無家可歸者,就不能實施反紮營法例,案件目前正在聯邦最高法院上訴,州長紐森敦促最高法院刪除部分內容,因為有關規定為清除公園、溪流及

其他公共場所的無家可歸營地設置障礙。

