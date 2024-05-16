【灣區新聞】南灣水務局計畫出台新規定 禁止在其轄區內的溪流邊紮營（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

無家可歸人士沿著溪流紮營造成的垃圾問題，已經為南灣供水機構帶來沉重的負擔，聖塔克拉拉谷水務局自去年7月以來，已經花費290萬元清理這些垃圾，當局計畫出台新規定，禁止在其轄區內的溪流邊紮營。

位於聖荷西的聖塔克拉拉谷水務局，是矽谷最大的供水機構，主管著聖荷西和部分聖塔克拉拉縣295英里長的溪流，包括Coyote Creek、Guadalupe River、Los Gatos Creek，以及其他的水道。

該機構自去年7月以來，這一年的財政年度，水務局已經斥資290萬元，清除掉12,330立方碼的垃圾，足以裝滿1,230輛垃圾車。

聖塔克拉拉谷水務局營地清理官員Mark Bilski說：「我們估計在本局擁有和管理的全縣產業，大約有700名無家可歸者居住在我們的水道上，而住在溪流沿岸的人數，導致了嚴重的環境惡化，廢棄的垃圾進入水道，情況確實對環境和本局的水利基礎設施造成不良影響。」

聖塔克拉拉谷水務局官員表示，這些垃圾問題對飲用水安全沒有構成危害，因為水源淨化系統有很好的把關，但是對於環境的污染非常嚴重，更會造成安全的疑慮。

Bilski說：「例如有很多火災，燃燒物件可能沒有完全燃燒，產生大量煙和有毒煙霧，這些煙霧和有毒氣體會影響鄰近社區，不受控制的野火，有時會因區內堆滿燃料而加劇，砍掉的木柴或木結構。」

為了從根本上解決問題，該機構計畫出台新的規定，要全面禁止在其轄區的溪流沿線紮營。

Bilski說：「新的《水資源保護區條例》是本局尋求解決營地影響的措施，它明確而具體，針對敏感環境和自然資源，以及本局的基礎設施，包括防洪和灑水基礎設施，我們要做的就是禁止在全縣範圍內，劃定為水資源保護區的水域內紮營。」

這項規定草案將在本週五展開第一步程序，提交到聖塔克拉拉谷水務局的環境溪流清潔委員會（Enviromental Creek Clean Up Committee）討論，如果獲得通過將提交到全體董事會審議，預計在6月召開會議，並聽取公眾意見，獲得批准後將會盡快實施。

不過水務局並沒有執法權力，對於違規者的取締，屆時還要依賴當地的警察部門。

在此之前，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）也宣布，會在溪流清理紮營問題，因為加州水利監管機構揚言，要對聖荷西市罰款，因為這些營地違反水質、垃圾和污染法規。

馬漢今年3月公布預算優先項目時，就提議要斥資2500萬，在2025年6月之前將1000名無家可歸者，從溪流沿岸的營地中清除，以響應舊金山灣區域水質控制委員會的命令，避免遭到訴訟和每天最高一萬元的罰款。

不過根據2018年的一項訴訟判決，政府機構如果沒有足夠的收容床位提供給無家可歸者，就不能實施反紮營法例，案件目前正在聯邦最高法院上訴，州長紐森敦促最高法院刪除部分內容，因為有關規定為清除公園、溪流及

其他公共場所的無家可歸營地設置障礙。

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