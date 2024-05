【KTSF】

舊金山(三藩市)警方表示,兩名搶劫案疑犯,在被警察追逐到列治文區時,撞上了另外一部車輛。

案發於週二早上10點半左右,舊金山市警方接報,兩名匪徒在Balboa街夾26街附近,將一名女子按倒在地,然後搶走她的財物。

一名警員看到匪徒所使用的車輛,於是展開追逐,之後匪徒在Cabrillo夾8街附近撞上一架有人的車輛,和撞入一座建築物。

之後匪徒棄車逃走,警方表示,在那一帶拘留兩人進行調查,搶劫案和車禍案中的受害者,都在現場接受治療。

如果民眾有任何關於這宗案件的消息,可以致電(415) 575-4444。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。