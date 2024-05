【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price罷免案列11月選票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對Alameda縣罷免地檢官Pamela Price的工作,Alameda縣議會週二決定把罷免案放在11月大選的選票中,Pamela Price本身和提出罷免的組織,週三也就這進展發表意見。

Alameda 縣議會,週二以三比零的票數通過,將地檢官Pamela Price的罷免案放在11月的大選選票上。

該縣選務處指出,要是在8月或9月舉行特別罷免案選舉,將耗資1,500到2千萬元,而也會影響到選務處是否能夠有足夠的資源,準備11月的大選。

提出罷免案的社區聯盟Save Alameda for Everyone表示,對有確實的選舉日期感到高興,現在也希望有更多的人登記投票。

Save Alameda for Everyone主要官員陳錫澎(Carl Chan)說:「因為她的政策基本上毀滅了我們在法律上的程序,她將所有的嚴重罪犯,甚至是慣匪都即時釋放,或是面對很低的刑罰,這令到更多一般的老百姓稱為受害者,尤其是老人家、小朋友,一般公眾和我們的小商業

而地檢官Pamela Price本身在週三再度指出,罷免選舉是背後有人要推翻2022年的選舉結果。

Pamela Price說:「這個縣的居民有權利選出他們要的地檢官,他們已經做到了,我們不需要再重來一遍,但是我們有所準備再一次的選舉。」

