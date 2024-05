【KTSF】

東灣Alameda縣公佈縣內無家可歸者整體人數下降了3%,不過奧克蘭(屋崙)市的無家可歸者就錄得上升。

東灣Alameda縣公佈縣內無家可歸者人數,自2022年以來整體下降了3%,當中露宿者甚至減少11%,當局還說前往庇護所的人數增加了19%。

不過在縣內最大城市奧克蘭情況相反,過去兩年的無家可歸者人數增加了9%。

官員強調,雖然有增長,但是增幅低於2015年至2022年的平均增加32%,縣官員表示,對所得的進展感到鼓舞,但是同時承認還有很多工作要做。

