【全國新聞】貨船撞毀巴爾的摩橋前曾多次停電

May 16, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(CBS News)

【KTSF 周正鈞報導】

美國國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy出席了運輸與基礎設施委員會的會議，討論了國家運輸安全局在週二發表有關3月26號巴爾的摩塌橋悲劇迄今最詳細的報告。

馬里蘭州Francis Scott Key大橋，於3月初被巨型貨櫃船Dali號撞塌，國家運輸安全委員會初步的調查報告指出，Dali號當時從巴爾的摩駛往斯里蘭卡船上載滿了貨櫃，和一個月航行所需的物資，當局對貨船燃料的測試，顯示燃料品質沒有問題，而貨船在出發前約十個小時，曾發生了一次電力故障，而在撞上橋樑之前，又再次發生電力故障。

初步報告表示，首次停電是由於一名船員在維修貨船時，錯誤關閉了一個排氣閘板，導致船上其中一部柴油引擎死火。

在事發當日貨船離開巴爾的摩港後，又發生另一次停電，導致貨船失去了轉向和推進的能力，因而撞上了大橋其中一座主力柱。

報告提供了有關貨船船員在還停靠在巴爾的摩時，如何解決電力問題的新細節。

調查人員指，由於關閉排氣閘板，而引致第一次停電後，備用發電機自動啟動，但運行了一段時間直到燃料壓力不足時，備用發電機停止運作，導致第二次停電。

報告又指，第二次停電時，船員將貨船的電力，從已使用幾個月的一個變壓器和斷路器系統，切換到另一個在貨船啟航時仍運作的系統，調查人員沒有直接將第一次的電力問題，與導致撞橋的停電問題畫上等號。

根據國家運輸安全委員會的說法，一次全面的調查，可能需時一年或更長時間。

而在星期一，清拆橋身的工作人員進行了一次有控制的爆破，拆除了該座大橋最大的殘餘部份，該部份橫跨在Dali號的船頭，將它困在橋身殘骸中，預計清拆大橋後，Dali號將在未來幾天內重新浮起，並拖回巴爾的摩港。

聯邦公路管理局局長Shailen Bhatt表示，重建這條東岸的主要橋樑通道，對東岸的人和運輸是至關重要，I-65公路走廊盡快開放運作，並確保交通安全是最優先的任務，他要求國會對重建工程提供百分百的聯邦財政支援。

FBI也已對塌橋事故原因展開了刑事調查，事件中除了6名修路工人遇難，另有兩名修路工人在河中獲救回。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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