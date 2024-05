【全國新聞】貨船撞毀巴爾的摩橋前曾多次停電

【KTSF 周正鈞報導】

美國國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy出席了運輸與基礎設施委員會的會議,討論了國家運輸安全局在週二發表有關3月26號巴爾的摩塌橋悲劇迄今最詳細的報告。

馬里蘭州Francis Scott Key大橋,於3月初被巨型貨櫃船Dali號撞塌,國家運輸安全委員會初步的調查報告指出,Dali號當時從巴爾的摩駛往斯里蘭卡船上載滿了貨櫃,和一個月航行所需的物資,當局對貨船燃料的測試,顯示燃料品質沒有問題,而貨船在出發前約十個小時,曾發生了一次電力故障,而在撞上橋樑之前,又再次發生電力故障。

初步報告表示,首次停電是由於一名船員在維修貨船時,錯誤關閉了一個排氣閘板,導致船上其中一部柴油引擎死火。

在事發當日貨船離開巴爾的摩港後,又發生另一次停電,導致貨船失去了轉向和推進的能力,因而撞上了大橋其中一座主力柱。

報告提供了有關貨船船員在還停靠在巴爾的摩時,如何解決電力問題的新細節。

調查人員指,由於關閉排氣閘板,而引致第一次停電後,備用發電機自動啟動,但運行了一段時間直到燃料壓力不足時,備用發電機停止運作,導致第二次停電。

報告又指,第二次停電時,船員將貨船的電力,從已使用幾個月的一個變壓器和斷路器系統,切換到另一個在貨船啟航時仍運作的系統,調查人員沒有直接將第一次的電力問題,與導致撞橋的停電問題畫上等號。

根據國家運輸安全委員會的說法,一次全面的調查,可能需時一年或更長時間。

而在星期一,清拆橋身的工作人員進行了一次有控制的爆破,拆除了該座大橋最大的殘餘部份,該部份橫跨在Dali號的船頭,將它困在橋身殘骸中,預計清拆大橋後,Dali號將在未來幾天內重新浮起,並拖回巴爾的摩港。

聯邦公路管理局局長Shailen Bhatt表示,重建這條東岸的主要橋樑通道,對東岸的人和運輸是至關重要,I-65公路走廊盡快開放運作,並確保交通安全是最優先的任務,他要求國會對重建工程提供百分百的聯邦財政支援。

FBI也已對塌橋事故原因展開了刑事調查,事件中除了6名修路工人遇難,另有兩名修路工人在河中獲救回。

