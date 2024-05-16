【財經新聞】數據顯示美國4月通脹放緩至3.4% 今年來首次放緩

May 16, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

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【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦勞工部數據顯示，4月份通脹放緩至3.4%，是自今年來首次放緩，雖然有進展，但是仍然未靠近聯儲局2%的減息目標。另外，食品、雜貨價格4月開始錄得下降。

根據聯邦勞工部週三發佈的數據顯示，4月份消費物價指數雖然比一年前上升了3.4%，但是低於3月份的3.5%，雖然報告顯示，控制價格方面取得進展，這仍不足以說服聯儲局在未來幾個月內減息。

在2023年物價上漲幅度大幅放緩後，聯儲局預計今年將減息三次，但隨後在今年3月份，由於連續三個月出現通脹升溫之後，聯儲局於是改變方針表示，利率可能會在較長時間內保持較高水平。

而商務部週三發表的報告亦顯示，消費者開始控制支出，4月份零售額與3月份持平。

另外，好消息是，4月食品、雜貨價格，較3月份下降了0.2%。

過去幾年，食品、雜貨價格連年上升，之後價格持平好幾個月，雖然目前價格下跌，但價格仍高於一年前。

自去年4月以來，雜貨價格整體上升了1.1%，但是當中亦有食品的價格下降，例如蘋果的價格下降了近13%，雞蛋的價格亦下降了9%，火腿、芝士、咖啡和海鮮等其他食品的價格也有降低。

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