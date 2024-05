【財經新聞】數據顯示美國4月通脹放緩至3.4% 今年來首次放緩

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦勞工部數據顯示,4月份通脹放緩至3.4%,是自今年來首次放緩,雖然有進展,但是仍然未靠近聯儲局2%的減息目標。另外,食品、雜貨價格4月開始錄得下降。

根據聯邦勞工部週三發佈的數據顯示,4月份消費物價指數雖然比一年前上升了3.4%,但是低於3月份的3.5%,雖然報告顯示,控制價格方面取得進展,這仍不足以說服聯儲局在未來幾個月內減息。

在2023年物價上漲幅度大幅放緩後,聯儲局預計今年將減息三次,但隨後在今年3月份,由於連續三個月出現通脹升溫之後,聯儲局於是改變方針表示,利率可能會在較長時間內保持較高水平。

而商務部週三發表的報告亦顯示,消費者開始控制支出,4月份零售額與3月份持平。

另外,好消息是,4月食品、雜貨價格,較3月份下降了0.2%。

過去幾年,食品、雜貨價格連年上升,之後價格持平好幾個月,雖然目前價格下跌,但價格仍高於一年前。

自去年4月以來,雜貨價格整體上升了1.1%,但是當中亦有食品的價格下降,例如蘋果的價格下降了近13%,雞蛋的價格亦下降了9%,火腿、芝士、咖啡和海鮮等其他食品的價格也有降低。

