【香港新聞】YouTube指遵從《願榮光》禁令 限制香港用戶瀏覽

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【有線新聞】

影音平台YouTube宣布，將會遵從香港法院對《願榮光》的禁令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁內容的影片。

YouTube發聲明後，我們嘗試搜尋律政司申請禁制令時提交的32項影片連結，發現部分上星期仍可瀏覽的影片，已寫有「根據法例內容無法在所在地區網域播放」，不過如果直接在YouTube搜尋《願榮光》字眼，就仍有歌曲影片可以播放。

YouTube的聲明表示會遵照法庭命令，禁止香港地區的用戶瀏覽32條有受禁內容的影片，即時生效，公司正修改系統，日後香港用戶在Google搜尋《願榮光》等字眼時，將不會找到歌曲的YouTube影片連結。

聲明同時對禁令感到失望，批評裁決會令人質疑港府促進數碼經濟和恢復營商聲譽的工作，也同意人權組織擔心禁令會在網絡引起寒蟬效應，將會繼續考慮上訴選項，保障資訊流通。

高院上訴庭上星期三裁定律政司就《願榮光》禁令上訴得直，批出臨時禁制令，禁止任何人在意圖煽動分裂國家，或意圖侮辱國歌等情況下傳播這首歌，律政司早前強調禁令不會影響正常新聞和學術活動。

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