【灣區新聞】Google擴大發展Waymo自動駕駛的士 對大眾有什麼影響

【KTSF 周正鈞報導】

Google正在擴大發展Waymo自動駕駛的士,這對大眾有什麼影響呢?

許多人都關注無人駕駛汽車,其中包括Rick Capilano,他一直在尋找最方便的交通方式,因為他每天都需要通勤。

Rick依靠巴士、電動滑板車和叫車服務來往,最近這位舊金山(三藩市)居民偶爾也開始使用Waymo,原因不單純是要體驗無人駕駛,還想避免與人類司機產生不愉快的交流。

隨著Waymo首次將服務擴展到半島地區,Rick覺得它有潛力,成為他往返San Bruno的通勤的一部份,前提是乘車費用還能接受。

而受到Waymo周圍熱烈討論的影響,記者也親身體驗了一次Waymo載客服務。

在乘車過程中,遇到了一個施工區,Waymo順利穿越了它,展示了處理路面困難情況的能力。

聖荷西州立大學工程學教授Ahmed Banafa認為,交通運輸的未來屬於無人駕駛,而這項技術的普及,只是時間的問題。

然而,Waymo仍遭到立法者、工會和急救人員的批評和懷疑,這些批評主要集中在安全和透明度方面,San Mateo縣參事David Canepa是其中一位要求Waymo提供更多數據,和建立溝通以解決這些問題。

Rick看到自動駕駛汽車的便利性和經濟效益,但也認為可能對共乘車司機的生計產生影響。

消息指,Waymo計劃擴展業務,同時也致力於與城市和急救人員密切合作,確保Waymo服務的安全,目前擴展業務的具體時間表還未確定,因為需要時間實現這一過程。

