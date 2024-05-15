【全國新聞】Michael Cohen繼續作證 承認曾為保護特朗普向國會說謊

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【KTSF 黃候彬報導】

前總統特朗普的前私人律師Michael Cohen週二繼續在特朗普的掩口費案件作證，他解釋在何時決定背棄特朗普，他也為自己曾經為保護特朗普，而向國會說謊的事而道歉。

Cohen週二先後接受控辯雙方盤問，上午在控方盤問下，他交代如何同媒體公司American Media接洽，向模特兒Karen Mcdougal支付掩口費，來換取Mcdougal不爆出與特朗普有染，以免影響2016年特朗普的選情。

Cohen在2018年已經承認這宗控罪，在法庭上播出他錄下的、與特朗普的電話通話，他表示，沒有對通話錄音做手腳，他向美國公眾與自己家人道歉，承認之前向國會作證時隱瞞了真實的信息，此舉等如說謊令公眾沒有取得在總統選舉前應該知道的資訊。

他也透露，在家人與他坦承溝通後，他知道不能再為特朗普辯護，於是在那個時候決定停止同特朗普合作，隨後他承認逃稅、違反選舉財務法規、向國會說謊，為此他被聯邦法庭判處入獄三年，之後他開始同控方合作指證特朗普。

Cohen也交代他聽從法律顧問Bob Costello指點使用後面溝通渠道，透過Costello向特朗普另一律師、前紐約市長朱利安尼傳達有關信息，然後由朱利安尼告知特朗普。

下午輪到辯方盤問，辯方引述Cohen自己的書中所講，渴望有名有利，想追求有光彩的奢華生活，辯方問他，行事是否出於名氣動機，Cohen就認為這個講法並不公平，而他行事的動機受多種因素的影響。

辯方向陪審團展示，Cohen用特朗普案件而設計的商品，包括陶瓷杯與T恤，辯方也問他是否對特朗普有執迷，他就說辯方用字不當，他是非常欣賞特朗普，但也承認他的書中有用過”執迷”一詞，他也承認想見到特朗普被定罪。

美聯社說，Cohen週二表現淡定、冷靜，控方安排的一系列提問，集中於Cohen已經認罪或已知道的活動，此舉是針對辯方預期中會作出的攻擊而提前拆雷。

Cohen是控方的重點證人，也是控方在本案最後一個證人，他經手代支掩口費給聲稱同特朗普有染的女子，包括模特兒Karen Mcdougal，及色情片女星Daniele Stormy，並接洽媒體公司壓下有關的八卦消息，以免影響特朗普的選情。

特朗普週二有出庭旁聽，消息指，他在旁聽期間一度睡著，特朗普在本案中面對34項刑事控罪，他否認控罪並指本案是出於政治動機，他在法庭外表示，案中涉及到錢銀瓜葛，是被他列為法律費用，正如帳目中其他開支一樣，而管理帳目的人是會計，他也抨擊法官。

特朗普說：「我在這裡坐冰箱坐了四星期，聽一名完全腐化與有牴觸的法官說話。」

週二陪同特朗普出庭的國會眾議長約翰遜，在離開法庭後發言，指Cohen是為了個人報復，之前有作假證的前科，因此是個有麻煩的證人，約翰遜也指本案是出於選舉動機。

約翰遜說：「很清楚現距投票日還有六個月，這就是本案的理由，就是為何他們在這裡，與在全國提出這些控罪。」

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