【全國新聞】Michael Cohen繼續作證 承認曾為保護特朗普向國會說謊

前總統特朗普的前私人律師Michael Cohen週二繼續在特朗普的掩口費案件作證,他解釋在何時決定背棄特朗普,他也為自己曾經為保護特朗普,而向國會說謊的事而道歉。

Cohen週二先後接受控辯雙方盤問,上午在控方盤問下,他交代如何同媒體公司American Media接洽,向模特兒Karen Mcdougal支付掩口費,來換取Mcdougal不爆出與特朗普有染,以免影響2016年特朗普的選情。

Cohen在2018年已經承認這宗控罪,在法庭上播出他錄下的、與特朗普的電話通話,他表示,沒有對通話錄音做手腳,他向美國公眾與自己家人道歉,承認之前向國會作證時隱瞞了真實的信息,此舉等如說謊令公眾沒有取得在總統選舉前應該知道的資訊。

他也透露,在家人與他坦承溝通後,他知道不能再為特朗普辯護,於是在那個時候決定停止同特朗普合作,隨後他承認逃稅、違反選舉財務法規、向國會說謊,為此他被聯邦法庭判處入獄三年,之後他開始同控方合作指證特朗普。

Cohen也交代他聽從法律顧問Bob Costello指點使用後面溝通渠道,透過Costello向特朗普另一律師、前紐約市長朱利安尼傳達有關信息,然後由朱利安尼告知特朗普。

下午輪到辯方盤問,辯方引述Cohen自己的書中所講,渴望有名有利,想追求有光彩的奢華生活,辯方問他,行事是否出於名氣動機,Cohen就認為這個講法並不公平,而他行事的動機受多種因素的影響。

辯方向陪審團展示,Cohen用特朗普案件而設計的商品,包括陶瓷杯與T恤,辯方也問他是否對特朗普有執迷,他就說辯方用字不當,他是非常欣賞特朗普,但也承認他的書中有用過”執迷”一詞,他也承認想見到特朗普被定罪。

美聯社說,Cohen週二表現淡定、冷靜,控方安排的一系列提問,集中於Cohen已經認罪或已知道的活動,此舉是針對辯方預期中會作出的攻擊而提前拆雷。

Cohen是控方的重點證人,也是控方在本案最後一個證人,他經手代支掩口費給聲稱同特朗普有染的女子,包括模特兒Karen Mcdougal,及色情片女星Daniele Stormy,並接洽媒體公司壓下有關的八卦消息,以免影響特朗普的選情。

特朗普週二有出庭旁聽,消息指,他在旁聽期間一度睡著,特朗普在本案中面對34項刑事控罪,他否認控罪並指本案是出於政治動機,他在法庭外表示,案中涉及到錢銀瓜葛,是被他列為法律費用,正如帳目中其他開支一樣,而管理帳目的人是會計,他也抨擊法官。

特朗普說:「我在這裡坐冰箱坐了四星期,聽一名完全腐化與有牴觸的法官說話。」

週二陪同特朗普出庭的國會眾議長約翰遜,在離開法庭後發言,指Cohen是為了個人報復,之前有作假證的前科,因此是個有麻煩的證人,約翰遜也指本案是出於選舉動機。

約翰遜說:「很清楚現距投票日還有六個月,這就是本案的理由,就是為何他們在這裡,與在全國提出這些控罪。」

