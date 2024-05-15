【全國新聞】密歇根州高中生申請11所大學全獲取錄 包括5所長春藤大學

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【KTSF 周正鈞報導】

密歇根州一名應屆高中畢業生申請了11所大學，每所都錄取她，當中包括5所長春藤大學。

Samarah Saggers一直追求卓越表現，這位Woodhaven高中應屆畢業生是班長，畢業狀元，她從未放棄過上一流大學的夢想。

Samarah說：「當我收到第一封錄取信時，我不知道如何形容，我感到震驚、興奮，我欣喜若狂，但最重要的是，我不相信這是真的。」

美夢成真，而且不單單一間，她申請的所有11所大學都錄取了她，包括5間長春藤大學。

Samarah說：「我被耶魯大學、普林斯頓大學、哈佛大學、布朗大學和康奈爾大學錄取了，（記者：天啊。天哪。你是怎麼做到的？）我不知道，我每天都在問自己同樣的問題，我不知道。」

Samarah早就知道自己想去哪裡，和確定想攻讀哪一個學系。

Samarah說：「我已決定將於秋季入讀耶魯大學，我計劃學習認知科學或電腦科學和心理學，然後還會獲得西班牙語證書，我想在之後上法學院。」

而她的母親，Sherry Saggers是單親媽媽，獨自撫養Samarah和她的哥哥。

Sherry Saggers說：「我在小學時就看到了她的潛力，初中和高中時她一直都非常專注，我培養了這一點，我把她的教育放在首位，而不是讓她做家務。」

Samarah的故事顯示，通過努力、決心和一點點運氣，任何事情都有可能，她對下一個畢業班的學生有這樣的建議：「最終不管你去哪所大學，或是高中畢業後的計劃是什麼，你仍然有能力在社會上產生有意義的影響。」

Saggers將於下個月正式高中畢業。

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