【全國新聞】密歇根州高中生申請11所大學全獲取錄 包括5所長春藤大學

密歇根州一名應屆高中畢業生申請了11所大學,每所都錄取她,當中包括5所長春藤大學。

Samarah Saggers一直追求卓越表現,這位Woodhaven高中應屆畢業生是班長,畢業狀元,她從未放棄過上一流大學的夢想。

Samarah說:「當我收到第一封錄取信時,我不知道如何形容,我感到震驚、興奮,我欣喜若狂,但最重要的是,我不相信這是真的。」

美夢成真,而且不單單一間,她申請的所有11所大學都錄取了她,包括5間長春藤大學。

Samarah說:「我被耶魯大學、普林斯頓大學、哈佛大學、布朗大學和康奈爾大學錄取了,(記者:天啊。天哪。你是怎麼做到的?)我不知道,我每天都在問自己同樣的問題,我不知道。」

Samarah早就知道自己想去哪裡,和確定想攻讀哪一個學系。

Samarah說:「我已決定將於秋季入讀耶魯大學,我計劃學習認知科學或電腦科學和心理學,然後還會獲得西班牙語證書,我想在之後上法學院。」

而她的母親,Sherry Saggers是單親媽媽,獨自撫養Samarah和她的哥哥。

Sherry Saggers說:「我在小學時就看到了她的潛力,初中和高中時她一直都非常專注,我培養了這一點,我把她的教育放在首位,而不是讓她做家務。」

Samarah的故事顯示,通過努力、決心和一點點運氣,任何事情都有可能,她對下一個畢業班的學生有這樣的建議:「最終不管你去哪所大學,或是高中畢業後的計劃是什麼,你仍然有能力在社會上產生有意義的影響。」

Saggers將於下個月正式高中畢業。

