【KTSF】

俗語話,4月的陣雨帶來5月的鮮花,但現在已經5月了,暴風雨仍在持續出現,墨西哥灣沿岸週二面臨著洪水威脅,而這類極端的氣候,有機會影響國家的食品供應。

週二一個致命的風暴系統,正在穿過墨西哥灣沿岸,即使一些現在是乾燥的地方,也存在著持續惡劣天氣問題。

在田納西州Nashville以東約一小時的地方,部份農民表示,他們的農作物正在受到損害,其中一個問題是水果農田遭到洪水淹沒,另一個問題是小麥被強風吹倒。

農民表示,這些損害可能會影響美國的食品供應。

與此同時,在愛荷華州有農民工會表示,他們喜見多年來少有的降雨,但暴風雨已經導致生產進度落後。

