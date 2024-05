【灣區新聞】舊金山四年內逾3千多人死於用毒過量（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在2020年1月至今年3月的四年多時間內,共有3,026人死於用毒過量而死亡,有權益組織表示,需要採取多管齊下的方法對應這問題。

舊金山法醫辦公室的數據顯示,自2020年1月至今年3月,共有3,026人死於用毒過量,有社區組織指出,這比在同時期內,死於Covid新冠疫情高出一倍。

這四年之間,又以2023年死亡人數最高,有810人用毒過量死亡,也就是說每天就平均有大約兩個人死亡。

數據顯示,非洲裔和拉美裔的死亡人數和人口不成正比,死亡的3,026人當中,也有124人是亞裔,這是死亡人數的4.3%。

有權益人士提出,在幾年這三千多人死亡的時候,市府也應該採取行動,例如確保所有有需要的人都能夠在接受治療之後,有一個安定的住所,以防他們在露宿街頭的情況下,毒癮復發。

而在治療方面,除了提供例如甦醒中心、緊急管理療法等之外,也擴大提供例如清潔針筒,和解藥Naloxone等的計劃。

權益人士表示,不應該將治療方法政治化。

Healthright 360政策與公關副主任Gary McCoy說:「恥辱、邊緣化和政治化,一個多世紀以來,仍然是我們應對毒品問題的威脅,而沒有在科學與研究的支持,不斷的對毒品打擊,卻也可以加劇用毒過量而死亡的問題。」

權益人士希望市府能夠推廣教育運動,讓人們了解預防用毒過量和治療的方法,進而減少用毒過量而死亡的問題。

