【灣區新聞】舊金山四年內逾3千多人死於用毒過量（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在2020年1月至今年3月的四年多時間內，共有3,026人死於用毒過量而死亡，有權益組織表示，需要採取多管齊下的方法對應這問題。

舊金山法醫辦公室的數據顯示，自2020年1月至今年3月，共有3,026人死於用毒過量，有社區組織指出，這比在同時期內，死於Covid新冠疫情高出一倍。

這四年之間，又以2023年死亡人數最高，有810人用毒過量死亡，也就是說每天就平均有大約兩個人死亡。

數據顯示，非洲裔和拉美裔的死亡人數和人口不成正比，死亡的3,026人當中，也有124人是亞裔，這是死亡人數的4.3%。

有權益人士提出，在幾年這三千多人死亡的時候，市府也應該採取行動，例如確保所有有需要的人都能夠在接受治療之後，有一個安定的住所，以防他們在露宿街頭的情況下，毒癮復發。

而在治療方面，除了提供例如甦醒中心、緊急管理療法等之外，也擴大提供例如清潔針筒，和解藥Naloxone等的計劃。

權益人士表示，不應該將治療方法政治化。

Healthright 360政策與公關副主任Gary McCoy說：「恥辱、邊緣化和政治化，一個多世紀以來，仍然是我們應對毒品問題的威脅，而沒有在科學與研究的支持，不斷的對毒品打擊，卻也可以加劇用毒過量而死亡的問題。」

權益人士希望市府能夠推廣教育運動，讓人們了解預防用毒過量和治療的方法，進而減少用毒過量而死亡的問題。

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